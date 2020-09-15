Peugeot eylül ayında 3008, 2008 ve 5008 için ucuz kredili ÖTV desteği sunuyor. Eylül ayında araç satın alanlar sınırlı sayıda Peugeot’da ÖTV desteğini ve tüm Peugeot’larda yüzde 0,79 faiz avantajını yakalıyor.

Eylül ayında sınırlı sayıda Peugeot’da ÖTV desteği ve tüm Peugeot’larda %0,79 faiz avantajı var. ÖTV desteği ve %0,79 faiz avantajı kampanyası kapsamına aşağıdaki modeller giriyor:

• Ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile sunulan, sürüş keyfini yeni bir boyuta taşıyan yeni Peugeot SUV 2008.

• 1.5 lt BlueHDi Dizel motoruyla üst düzey teknoloji ve benzersiz sürüş keyfi sunmaya devam ediliyor. 66 adet uluslararası ödülün sahibi Peugeot SUV 3008 eylül ayında ÖTV desteği var. Standart yedi koltuklu, segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi Dizel motora sahip Peugeot SUV 5008 aynı paketten yararlanabiliyor.

• Yenilikçi teknolojiler ile sürüş keyfinin mükemmel birleşimi ile D-Sedan segmentindeki standartları yeniden belirleyen yeni Peugeot 508.

• 1.5 lt BlueHDi Dizel motor, cam tavan, ve geri görüş kamerası ile Peugeot 208 Signature.

• Peugeot i-Cockpit ve EAT8 Tam otomatik şanzıman ile Peugeot 308.

Güçlü SUV görünümü, Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren Peugeot Rifter’ın EAT8 8 ileri tam otomatik şanzımanlı versiyonları %0 faiz ve üstün yakıt ekonomisi, efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan Peugeot hafif ticari ailesi %0,79 faiz avantajıyla sunuluyor.