Castrol Ford Team Marmaris Rallisi için hazır

Castrol Ford Team Türkiye, WRC – Dünya Ralli Şampiyonası’nın 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye ayağı Marmaris Rallisi için hazırlıklarını tamamladı.

WRC – Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye ayağı Marmaris Rallisi, bu yıl 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobil ağırlayacak. 18-20 Eylül tarihleri arasında Marmaris’te gerçekleşecek. WRC Marmaris Rallisi, Dünya Ralli Şampiyonası’nın 5. ayağı olarak koşulacak. Aynı zamanda 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk ve ikinci ayakları olarak koşulacak. Rallide Türkiye’nin ilk ve tek Avrupa şampiyonu ralli takımı Castrol Ford Team Türkiye tam kadro olarak yarışacak.

3 GENÇ YETENEK

Türk ralli sporunda genç yıldızları desteklemek hedefiyle bu yıl pilot kadrosunu baştan aşağı yenileyen ve gençleşen Castrol Ford Team Türkiye’de genç pilot Emre Hasbay’ın yanı sıra takıma yeni katılan iki genç ve yetenekli isim Ali Türkkan ve Can Sarıhan da WRC – Türkiye ayağı Marmaris Rallisi’nde yarışacak. Castrol Ford Team Marmaris Rallisi

FORD FİESTA RALLY4

1999 doğumlu Ali Türkkan ve Co-pilot Onur Aslan bu yıl, Ford’un ralli dünyasında iki çeker sınıfını domine eden yeni otomobili Ford Fiesta Rally4’ün koltuğunda yarışacak. Kariyerine pist yarışlarıyla başlayan ve henüz 18 yaşında Türkiye Pist Şampiyonluğu’nu kazanan Türkkan, 2019 yılında pist yarışlarından ralliye geçiş yaptı. 2019 yılının sonunda test yarışı olarak Castrol Ford Team Türkiye bünyesinde yarıştı ve performansıyla göz doldurdu. 2020 yılının başında Castrol Ford Team Türkiye ile sözleşme imzalayan Türkkan, Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğu ve Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu yolunda Castrol Ford Team Türkiye’yi temsil edecek.

FORD FİESTA R2T

1995 doğumlu Emre Hasbay ise co-pilot Candaş Uzun ile birlikte Ford Fiesta R2T’nin koltuğunda yarışacak. Türk ralli sporuna genç yetenekler kazandırmak hedefiyle başlatılan “Drive to the Future” projesi kapsamında seçilen ve 2019 yılında Castrol Ford Team Türkiye bünyesinde yarışmaya başlayan Hasbay, 2020 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonası yolunda takıma değerli puanlar kazandırmak için yarışacak.

11 EKİP YER ALIYOR

Eski şampiyon pilotlardan Adnan Sarıhan’ın oğlu, takımın yeni genç yeteneklerinden 1998 doğumlu Can Sarıhan ise bu yıl co-pilot Afşin Baydar ile birlikte Ford Fiesta R2T’nin koltuğunda yarışacak. Castrol Ford Team Türkiye’nin takım pilotları haricinde amatör ve genç pilotlardan oluşan toplamda 11 ekip, Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye ayağında Ford Fiesta’larıyla start alacak.

FİESTA R5 ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Takıma geçen yıl Türkiye Ralli Şampiyonluğunu kazandıran 4 çeker Fiesta R5’in koltuğunda bu yıl Ümitcan Özdemir ile co-pilotu Batuhan Memişyazıcı ikilisi oturacak. Son yıllarda 2 çeker sınıfında Fiesta R2T otomobiliyle arka arkaya şampiyonluklar elde eden Ümitcan Özdemir, bu yıl ilk defa 4 çekere geçiş yaptı. Hedefi otomobili tanımak ve sezon sonuna kadar Türkiye Şampiyonluğu yolunda kendini geliştirmek olacak.

MURAT BOSTANCI GENÇ PİLOTLARA YOL GÖSTERECEK

Castrol Ford Team Türkiye’nin şampiyon pilotu Murat Bostancı bu yıl özelinde pilot koltuğundan, pilot koçluğu koltuğuna geçiş yaptı. Bostancı, bu yıl takımın genç pilotlarının gelişimi için onlarla yakın bir çalışma içerisinde olacak. Uzun yıllar Türkiye ve Avrupa’da elde ettiği tecrübe ve bilgilerini şimdi de takımın diğer pilotlarına aktarmak için çalışacak. Takımın ilk gününden beri takım direktörlüğünü yapan Serdar Bostancı, bu yıl onursal olarak yine takımın başında olacak.