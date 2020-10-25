Yedek parçayı kur vurdu fiyatlar yüzde 30 fırladı

Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı Ünal Ünaldı, artan döviz kuru sebebiyle 6 ay gibi kısa bir sürede yedek parça fiyatlarının ortalama yüzde 30 arttığına dikkat çekti. Ünaldı “Pandemi öncesi 1000 TL olan bir yedek parça, 1320-1350 TL’ye ulaşmış durumda. Fakat bu parçayı 1700 TL’ye satan yedek parça distribütörleri var. Sanayi bakanlığının konuyu el atması gerekir, biz de destek vermeye hazırız” dedi.

Tüm Oto Servisleri Federasyonu TOSEF, yedek parça ve boya maliyetlerinde de ciddi döviz artışları yaşandığına dikkat çekti. Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı Ünal Ünaldı, kurdaki dalgalanmanın etkisiyle yedek parça ve oto boya malzemelerinin fiyatlarındaki artışa olduğunu söyledi. Ünaldı “Araç bakımlarında ve hasar onarımlarında gerekli olan hayati yedek parçaların fiyatlarında 6 ay gibi kısa bir sürede ortalama yüzde 30 fiyat artışı oldu. Pandemi öncesi 1000 TL olan bir yedek parça, 1300-1350 TL’ye ulaşmış durumda. Kurdaki artış sebebiyle bunu doğal karşılıyoruz. Fakat bu parçayı 1700 TL’ye satan yedek parça ithalatçıları var. Sanayi Bakanlığı’nın konuyu el atması gerekir, biz de destek vermeye hazırız ” ifadelerini kullandı.

“6 Milyar TL’lik yedek parça ithalatı yapılıyor”

Türkiye’de kullanılan oto yedek parçalarının yüzde 70’inin ithal olduğu biliniyor. Ünal Ünaldı, yılda 6 Milyar TL değerinde parçanın ithal edildiğinin altını çizdi. Kur artışı dışında yedek parça ithalatçıları ve distribütörlerinin kargo, gümrük ve stoklama maliyetlerinin artığına, fakat yüzde 70’e varan fiyat artışının fırsatçılık olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ünaldı “Parça fiyatlarında fahiş fiyat artışları yapan firmaları Sanayi Bakanlığı’mız ile 680 üyemizin satın alma departmanlarındaki veri havuzu vasıtasıyla her zaman paylaşmaya hazırız. Bu firmaların parça fiyatlarını sürekli web siteleri üzerinden kamuoyunun bilgisine sunmasını, bu sayede şeffaf biçimde artış oranlarını vatandaşın ve sektörün de görmesini istiyoruz” dedi.

6 ayda araç boyası 3 kere zamlandı

Oto servislerinin en çok kullandığı malzemelerden birisi olan karoser boyasının da pandemi ile birlikte 6 ayda 3 kez toplamda %35 zamlandığını söyleyen TOSEF Başkanı, litre fiyatı 200 TL olan boyanın hali hazırda 270 TL’ye satıldığını söyledi ve “Basit bir kaza sonrası bile artık maalesef çok ciddi onarım rakamları ortaya çıkabiliyor. Araç fiyatlarının da astronomik rakamlara ulaştığı bu dönemde vatandaşımızın kasko sigortası ile trafiğe çıkmasını şiddetle öneriyoruz. Kasko yaptıramayanların da trafik sigortalarında mutlaka ek İhtiyarı Mali Mesuliyet Teminatı almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.