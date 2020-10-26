Brisa Akademi’ye TEGEP’ten ödül

Brisa, Brisa Akademi liderliğinde başlatılan “Boost Satış Gelişim Programı”yla, Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği (TEGEP) tarafından, 2020 Öğrenme ve Gelişim Ödülleri kapsamında Satış Gelişim Programı kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Kurumsal eğitim, gelişim alanında yapılan çalışmaları desteklemek üzere düzenlenen Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği (TEGEP) Öğrenme ve Gelişim Ödülleri 2020 sonuçları açıklandı. Brisa Akademi’nin hayata geçirdiği “Boost Satış Gelişim Programı” Satış Gelişim Programı kategorisinde birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Brisa Akademi, uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübesini sadece Brisa Ailesine değil tüm toplumun kullanımına açıyor. Geliştirilen ve uygulanan “Boost” programı “Satış Organizasyonu” içinde yer alan tüm bireyleri oryantasyon sürecinden direktörlük seviyesine kadar izleyen, her kıdem ve bilgi seviyesi için farklı ve kişiye özel içerikler sunan, eğitim ve geliştirmede bilinen tüm yeni metotları ve teknolojileri kullanan bir “yol haritası“ olarak adlandırılıyor.

“Boost” programını farklı kılan en önemli özelliği; sınıf, sanal sınıf, e-eğitim gibi yaygın kullanılan metotların yanında sürekli takip, akran koçluğu, gelişmiş simülasyon tekniklerini barındıran “İş Mükemmelliği Merkezi” gibi unsurları kullanmasıdır. Bunun yanı sıra program sürekli güncellenebilen ve sürdürülebilir yapısıyla da dikkat çekiyor.