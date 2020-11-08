Hyundai şarj istasyonuna ortak oldu

Hyundai, Avrupa genelinde elektrikli şarj istasyon ağı IONITY markasına hissedar oldu. Şarj alt yapısını güçlendiren Hyundai, menzil konusundaki tüketici endişelerini de azaltmış oluyor.

Hyundai, stratejik ve yenilikçi atılımlarına, ortak ve hissedar olarak katıldığı IONITY elektrik şarj istasyonlarıyla devam ediyor. Avrupa’nın en güçlü ve en yaygın şarj istasyonlarını bünyesinde bulunduran grup, Hyundai markasıyla beraber hızlı ve güvenilir şarj imkanı sunacak ve böylece EV araçlar için ulaşılabilirliği sağlayacak.

SATIŞ PAYI DA ARTACAK

Avrupa’daki otoyollarda sıkça bulunan istasyonlar sayesinde, bu tip araçların daha çok kullanılması ve tercih edilmesi de teşvik edilecek. IONITY şarj ağı, Avrupa CCS (Kombine Şarj Sistemi) şarj standardını kullanıyor. Şebeke, yüzde 100 yenilenebilir enerji kullandığından elektrikli araç sürücüleri de sadece emisyonsuz değil, aynı zamanda CO2 nötr olarak da seyahat edebiliyorlar. Elektrikli mobiliteyi Avrupa’da daha da yaygınlaştırmak isteyen Hyundai, bu ortaklık sayesinde pazardaki payını ve satışlarını artırmayı hedefliyor. Yapılan bu önemli yatırımla beraber IONITY’nin bir parçası haline gelen Güney Koreli marka, günlük hayatı kolaylaştırmak için elektrikli otomobillerin üretimini ve gelişimini hızlandıracak. IONIQ markasıyla beraber, önümüzdeki yıl 4 adet yeni modelin tanıtımını yapacak olan Hyundai, özellikle elektrikli SUV’lerdeki iddiasını artıracak.

350 KW ŞARJ KAPASİTESİ

IONITY istasyon ağı, 350 kW’a kadar şarj kapasitesiyle Avrupa’daki en son teknolojiyi kullanıyor. Her şarj istasyonunda ortalama dört şarj noktası bulunurken, sürdürülebilirlik teminatı için de yüzde 100 yenilenebilir enerji öne çıkıyor. Bünyesinde dünyanın en büyük otomotiv üreticilerini bulunduran bu ortak girişim, Hyundai modellerinin ve markanın mobilite alanındaki deneyimleriyle beraber daha da kullanışlı ve yaygın bir ağ haline gelecek.