Anahtar değmeden 1 milyon kilometre

Isuzu Urban halk otobüsleri ile motor kapağı dahi açılmadan 1 milyon kilometre yol kat eden Kocaelili sürücüler ödüllendirildi.

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu modellerinin motor gücü 1 milyon kilometre ile tescillendi. Kocaeli S.S 5 No’lu Şehir içi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi üyesi sürücüler, Anadolu Isuzu’nun Urban model araçlarıyla şehir içi trafik koşullarında çalışmasına rağmen, motor kapağı dahi açtırmadan 1 milyon kilometreyi aştı. S.S 5 No’lu Şehir içi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi, 16 yılda 1 milyon kilometreyi aşan Isuzu araç sahibi üyeleri Ahmet Bilgin, Nuri Babaoğlu, Hasan Duymuş ve Emrah Gökçeciler’e ödül ve plaketlerini verdi.

MOTOR KAPAĞI BİLE AÇILMADI

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası’nda düzenlenen törende konuşan Anadolu Isuzu Otobüs Satış Müdürü Murat Küçük, müşteri odaklı iş anlayışı ile satış sonrası hizmette mükemmelliğe odaklandıklarını söyledi. Küçük, “Bizim için önemli olan aracı satmak değil, aracı sattıktan sonraki verdiğimiz hizmet. Motor kapağı açılmadan 1 milyon kilometreye ulaşan değerli araç sahiplerini kutluyoruz” dedi.

ULAŞILMASI ZOR

S.S 5 Nolu Kooperatif başkanı Niyazi Yağız 1 milyon kilometreyi aşmanın şehir içinde faaliyet gösteren bir araç için zor bir şey olduğunu vurgularken, Kocaeli Minibüs ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kurt ise şöyle konuştu: “Araçları 16 yıldır kullanan arkadaşlar motor kapağı açılmadan araçları ile 1 milyon kilometreye ulaştılar Ulaşılması zor bir rakam. Ödülleri alan arkadaşlarımızı ve Anadolu Isuzu’yu kutluyorum