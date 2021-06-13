Yetkili servis bakımı yaptırana yol yardımı

Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, güvenli bir seyahat için tatile çıkmadan önce periyodik bakımın önemine dikkat çekerek 599 TL’den başlayan fiyatlarla avantajlı Haziran periyodik bakım kampanyasını duyurdu.

Haziran ayı ile birlikte tatil dönemine girilirken, araç sahipleri de uzun yolculuklar için gerekli hazırlıklara başladı. Söz konusu hazırlıkların en başında periyodik bakımın geldiğine dikkat çeken Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, pandemi önlemleri sebebiyle aylardır hareketsiz kalan veya sınırlı kilometrelerde hareket eden araçlar için çok özel bir periyodik bakım kampanyası hazırladı. Kampanya kapsamında, ay boyunca yetkili servislerden periyodik bakım yaptıran herkese 1 yıl ücretsiz yol yardımı, ücretsiz check-up hizmeti ve ücretsiz araç dezenfeksiyonu sunuluyor. Groupe PSA Türkiye bünyesindeki tüm marka araçlar için geçerli olacak kampanya, Haziran ayına özel indirimli periyodik bakım fiyatlarıyla birlikte sürücüleri bekliyor.

599 TL’DEN BAŞLAYAN PERİYODİK BAKIM FIRSATLARI

Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler’in sağladığı avantajlı Haziran fırsatları 599 TL’den başlıyor. Buna göre, 0-3 yaş aralığındaki PEUGEOT SUV 3008 için 1.049 TL, PEUGEOT SUV 2008 için 949 TL ve PEUGEOT 301 için 779 TL periyodik bakım fiyatları sunuluyor. 3 yaş ve üzeri PEUGEOT 301 sahipleri 599 TL, PEUGEOT Partner sahipleri 649 TL ve PEUGEOT SUV 3008 sahipleri 799 TL fiyatlarla yetkili servislerde periyodik araç bakımlarını gerçekleştirebiliyor. Citroën’de ise 0-3 yaş araçlar için Citroën C5 Aircross 1.049 TL, Citroën C3 Aircross 949 TL ve Citroën C- Elysée 779 TL; 3 yaş ve üzeri araçlar için Citroën C4 699 TL, Citroën Berlingo 649 TL ve Citroën C-Elysée 779 TL gibi fiyatlar öne çıkıyor. 7 yaş ve üzerinde bir Opel’e sahip olan tüm sürücüler ise modelden bağımsız olarak araçlarının periyodik bakımını 699 TL’ye yaptırabiliyor. Ayrıca, Haziran ayı boyunca Stellantis çatısı altındaki Groupe PSA Türkiye bünyesindeki diğer tüm marka araçlar için de birbirinden özel periyodik bakım fiyatları sağlanıyor.