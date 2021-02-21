Aradığınız aracı onlar bulacak

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş “Sıkı bir eğitim süreci sonrasında sahayla birebir temasta bulunan Yellow Team oluşumuyla ikinci el araç sektöründe yeni bir istihdam modeli yaratmak istiyoruz. İkinci el araç ticaretinde girişimcilere profesyonel bir bakış açısı kazandırmak birinci hedefimiz.” dedi.

Otomerkezi.net, Yellow Team ile sektöre yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor. Özellikle girişimciler, iş arayışında olanlar, ikinci el araç ticaretinde deneyim kazanarak kazanç elde etmek isteyenleri operasyonel bir çatı altında toplayan Yellow Team takımı, hali hazırda 200 takım üyesiyle sahada birebir temasta bulunuyor.

KREDİ İMKANI SAĞLIYOR

Fiyat, renk, kilometre, motor, şanzıman, marka, model gibi kriterlerde diledikleri aracı bulamayan müşteriler için araştırma yapan, bulan ve satışa hazır hale getiren Yellow Team takımı, aracını satmak isteyenlerin aracı için de yerinde ekspertiz yapıp satılmasını sağlıyor. Tüm süreç dijitalleşmeye yatırım yapılarak inşa edilen dijital bir altyapı ağı ile bayilerle eş zamanlı olarak ilerliyor. Sadece kredi, kasko, sigorta ya da garanti ihtiyacı olanlara da bu imkanları sunabiliyor. Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, Yellow Team ile ilgili olarak “Altın takım olarak adlandırmayı sevdiğimiz bu oluşumda tüm üyeler sıkı bir eğitimden geçiyor. Ocak ayı itibariyle ortaya çıkardığımız takımımıza sektörün içinden ve dışarıdan yüksek ilgi duyulması bizleri mutlu ediyor. Hedefimiz ülkemize katma değer sağlayacak yeni bir istihdam modeli yaratmak. Girişimcilere ikinci el ticaretinde kurumsal ve profesyonel bir bakış açısı kazandırmak birinci hedefimiz.” ifadelerini kullandı.