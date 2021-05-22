Aşılama arttıkça kiralama sektörü umutlanıyor

Türkiye’de artan aşılamayla birlikte turizm sektöründe de hareketlilik bekleniyor. Böylece bunun araç kiralamaya da yansıması muhtemel olarak gözüküyor. Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün “Aşılamanın etkisiyle az miktarda yabancı turistin geldiğini gördük. Haziran ayından itibaren aşılama oranlarının artması ve vaka sayılarının düşmesiyle hem iç hem de dış turizmde önemli bir hareketlilik bekliyoruz” dedi.

Türkiye’de artan aşılamayla birlikte turizm sektöründe de hareketlilik bekleniyor. Böylece bunun araç kiralamaya da yansıması muhtemel olarak gözüküyor. Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün “Aşılamanın etkisiyle az miktarda yabancı turistin geldiğini gördük. Haziran ayından itibaren aşılama oranlarının artması ve vaka sayılarının düşmesiyle hem iç hem de dış turizmde önemli bir hareketlilik bekliyoruz” dedi. Tangün, “2020 yılı herkesin umutla girdiği bir toparlanma yılıydı. Ancak, Covid-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dengeleri değiştirdi. Bu kapsamda, pandeminin ilk etkilerinin görüldüğü 6 aylık süreç herkes için oldukça zor geçti. 2020 yılındaki yeni normale dönüşle birlikte ise insanların mobilite ihtiyaçlarında çok önemli değişimler yaşandı. Ancak, özellikle yılın ikinci yarısından itibaren iç turizmde gözle görülür bir hareket vardı. Pandeminin getirdiği yeni normale uyum sağlayan, dijitalleşme ve yeni ihtiyaçlara hızlı şekilde yanıt veriyor. Kısa dönem araç kiralama firmaları bu dönemde dış turizmdeki açığın büyük bölümü kapatabildi” dedi.

TOPLU TAŞIMAYA ALTERNATİF OLDUK

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün; “2021 yılının dört aylık dönemi ağırlıklı olarak şehir içi kiralamaların öne çıktığı bir dönem oldu. Bununla birlikte, aşılamanın etkisiyle az miktarda yabancı turistin geldiğini gördük. Haziran ayından itibaren aşılama oranlarının artması ve vaka sayılarının düşmesiyle hem iç hem de dış turizmde önemli bir hareketlilik bekliyoruz. Kısa dönem araç kiralama sektörü olarak yılın ikinci yarısından umutluyuz” diyerek sözlerini sürdürdü.

OFİS SAYIMIZ HIZLA ARTIYOR

Enterprise Türkiye’nin pandemi döneminde yaptığı çalışmalardan da bahseden Özarslan Tangün; sözlerine şu şekilde devam etti: “Yaşanan olumsuzluklara rağmen hem ofislerimizi hem de filomuzu artırdık. Pandeminin başından itibaren sürekli insanlara nasıl daha iyi hizmet verebiliriz düşüncesiyle çalışmalar yaptık. Her bir aracımızın müşteriye teslim edilmeden önce dezenfekte edilmesi ve adrese teslimat gibi seçeneklerimiz attığımız öncelikli adımlardı.”

“Seyahat kısıtlamalarıyla birlikte ise ofislerimizi şehir içlerinde yaygınlaştırarak kullanıcıların ihtiyaçlarına yakından yanıt verdik. Bu doğrultuda, geçen sene 14 yeni ofis açarak ofis sayımızı 71’e çıkardık ve bu zor dönemde ofis sayımızı yaklaşık yüzde 25 artırmış olduk. Artan ofis sayımız dezenfekte ettiğimiz araçları evlere teslim etmemizi de kolaylaştırdı.Tüm bunları yaparken filomuzdaki araç sayısını artırmaya ve çeşitlendirmeye devam ettik.2021 gibi zorlu bir yılda da ülkemizin ekonomisine ve büyüme arzusuna da inanarak artacak talebi karşılamak adına filo ve ofislerimizi hazırlıyoruz. Önümüzdeki dönemde müşterilerimizin daha fazla yanında olabilmek adına 71’e çıkarttığımız ofis sayısını, bu doğrultuda çalışan sayımızı ve filomuzu da artıracağız.”