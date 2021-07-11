Bayiden aldım 4 tane eve geldim 1 tane

Lexus LC 500 Convertible, Türkiye’de yola çıktı. Yaklaşık 4 milyon liralık fiyat etiketine sahip olmak için 2-3 ay beklemek gerekiyor. Aracın vergisiz fiyatının 1 milyon 56 bin lira olduğunu söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Bozkurt “Modelimiz özelinde bakıldığında 3 araç devlete bir araç tüketiciye alınmış olunuyor” dedi.

Lexus LC 500 Convertible dikkat çekiyor. Türkiye’de model atağını sürdürmeye devam ediyor. Yeni LC 500 Convertible modelini tanıtan marka, aynı zamanda aracın Türkiye’deki satışına da başladı. Sipariş üzerine ülkeye giriş yapan model için ortalama 2-3 ay beklemek gerekiyor. LC 500 Convertible için ise yaklaşık 4 milyon lira ödemek gerekiyor. Modelin lansmanında sorularımızı cevaplayan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt, aracın vergisiz fiyatının 1 milyon 56 bin lira olduğunu söyledi. Liste fiyatının 3 milyon 990 bin lira olduğunu hatırlatan Bozkurt “Yeni modelimiz özelinde bakıldığında 3 araç devlete bir araç tüketiciye alınmış olunuyor” dedi. İkinci 5 yıllık süreci başlattıklarına değinen Bozkurt “Şu anda sadece 1 tane olan bu modelin çok kısa sürede satılacağını tahmin ediyoruz. Hem mevsimsel olarak zamanı hem de otomobili görenler, bu tasarıma baktıklarında ve aracın sesini duyduklarında bu özel otomobili satın almak isteyeceklerdir” diye konuştu.

5 YILDIR ARIZADAN DOLAYI SERVİSE GELEN OLMADI

Geçen 5 yıllık süreçte birçok söz verdiklerini hatırlatan Bozkurt şöyle devam etti: “Lexus’u Türkiye pazarına sunarken yolda kalırsanız ve ulaşılamayacak bir yerdeyseniz helikopter dahi yollarız demiştik. 5 senedir hiç helikopter kaldırmadık. Çünkü kimse yolda kalmadı.” Bozkurt, bu sene şirket mottosunun ‘Hayatı Kolaylaştırmak’ üzerine olduğunun altını çizerek “Artık öyle bir çağdayız ki müşterisinin hayatını kim kolaylaştırıyorsa o kazanacaktır. Biz de Lexus müşterilerine satış aşamasından araçlarını keyifle kullandıkları yıllar boyunca tüm satış sonrası ihtiyaçlarına kadar ve hatta araçlarını satmak istediklerinde dahi her zaman yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Bizim Lexus’da yarattığımız en temel fark, budur” ifadelerini kullandı.

HAVAYI KOKLAYAN OTOMOBİL

Lexus Açık Hava kontrol sistemi, tavan açık veya kapalı olduğunda sensörleriyle klimayı özel olarak ortalama dereceye ayarlıyor. Aracın üstü soğuk havalarda da açıldığında sürücü ve ön yolcu için vücudun alt kısmını ısıtan model, baş ve omuz bölgesinde de sıcaklığı kontrol sağlıyor. Kafalıklarda yer alan ayarlanabilir ısıtıcılar ise yolcuların boyuna göre otomatik olarak kendisini ayarlıyor. Tavan sadece 15 saniyede açılıp kapanabiliyor 477 HP güç ve 520 Nm tork üreten atmosferik 5.0 litre V8 motora ve 10 ileri Direct Shift otomatik şanzımana sahip olan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlıyor ve maksimum 270 km/s hıza ulaşabiliyor.