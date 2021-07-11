Verginin vergisi Türkiye’de gelişimi engelliyor

Otomotiv sektörü bu yıl iç pazarda ve ihracatta başarılı sonuçlar elde ediyor. Toplam pazarın 1 milyona doğru vites büyüttüğünü anlatan OSD Başkanı Yenigün “Ülkemizde başka bir dünya var. Verginin vergisini ödeyen bir sektörüz. ÖTV’nin KDV’sini ödüyoruz. Devletin gelire ihtiyacı var fakat otomotiv sanayinin Türkiye’de gelişimini engelleyen bir süreç” dedi.

Otomotiv sektörü pandemi sonrasında Türkiye’de şimdilik beklentilerden iyi gidiyor. Geçen yıl kapanma sonrasında talep bu yıl baz etkisiyle patlarken, asıl hedef 2017 rakamlarnı geçmek. Sektör hakkında online basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Otomotiv Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, yüksek gözüken rakamlarla ‘kendimizi oyalamayalım’ derken, 2017’deki yüksek üretim sayılarını yakalanması gerektiğini paylaştı.

‘PAZAR İYİ BİR GRAFİK ÇİZİYOR’

İç pazardan da bahseden Yenigün “Pazar bu sene, geçtiğimiz yıla göre oldukça iyi bir grafik çiziyor. Hatta şöyle söyleyeyim; ODD’deki arkadaşlarla konuştuğumuzda, oradan anladığım, onlarda da beklentilerin üzerinde giden bir sektör algısı var. Bu, ne kadar daha sürecek? Önümüzdeki dönemlerde göreceğiz ama şu anda toplam pazar rakamı beklentisi kimine göre 900 bin, kimine göre 1 milyona doğru gidiyor gibi” dedi.

‘ENTERESAN BİR VERGİLENDİRME SİSTEMİMİZ VAR’

Türkiye’deki vergi sisteminde değinen Yenigün “Ülkemizde başka bir dünya var. Enteresan bir vergilendirme sistemimiz var. İçinden çıkmak gerçekten mümkün değil. Verginin vergisini ödeyen bir sektörüz. ÖTV’nin KDV’sini ödüyoruz. Bunlar gereklilikler sonucunda çıkıyor anlıyorum, devletin de neticede gelire ihtiyacı var. Ama bu otomotiv sanayinin Türkiye’de gelişimini engelleyen bir süreç. Bu süreç nasıl düzelir dersek, Ankara’daki kanun koyucularla görüşmelerimiz her daim devam ediyor. Ben yakın zamanda hükümetin, devletin dünyadaki örnekleri de inceleyerek, ki hep birlikte inceliyoruz. Burada kendi yol haritamızı, karbon nötral sıfır karbonlu otomotiv sektörü oluşabilmesi için neler yapılması gerekir çalışmasını kanun koyucular ve biz STK’larla birlikte yapacağımızı ve bunun yakın zamanda açıklanacağını umuyorum. Dolayısıyla Avrupa’dan daha geç devreye girmekle birlikte, bizim memleketimiz de o ekosistemin içinde bir memleket olarak girecek ama biraz geç gireceğiz” açıklamasını yaptı.

‘GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR SONUÇ YAKIN’

Yeşil mutabakatın en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu anlatan Haydar Yenigün “Özellikle ‘sınırda karbon düzenleme mekanizması’ diye tarif edilen düzenleme, esasında bir vergi. Bununla ilgili çok yoğun bir gündemimiz var. Karbon borsası, karbon değeri, şu anda Türkiye’de hâlâ belirlenmemiş durumda. Avrupa’ya yapacağımız satışlarda ana firmaların yapmaları gereken, yani karbon sıfır, karbonsuz üretim yapmak için yapmamız gerekenler ve tabii ki tedarik sanayiinin ve tabii ki lojistik sanayiinin bu konuda yapması gerekenler diye korkunç büyüklükte bir iş yükü var önümüzde. Yapmadığınız anda dünyaya, Avrupa’ya araç satamazsınız veya parça satamazsınız. Ankara’daki kanun koyucularla görüşmelerimiz sürüyor. Ben yakın zamanda hükümetin, dünyadaki örnekleri de inceleyerek, bir sonuca varacağına inanıyorum” dedi.

‘ÇİP KRİZİNİN FATURASI 110 MİLYAR DOLAR’

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla birlikte çip krizine de değinen Haydar Yenigün, bunun yakın ve orta vadeyi meşgul edeceğini vurguladı. Yenigün şöyle devam etti: “Sorun yaşanan fabrikalar yüksek kapasiteye döndü. Şimdi de onlara gelen hammadde sıkıntıları olduğunu gözlemlemeye başladık. Bizim de Türkiye olarak bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor. Rakamlar ürkütücü bu dönemde. Uluslararası raporlara bakarak söylüyorum; bu yıl, şu ana kadar mikroçip krizinden ötürü 4.94 milyon adet araç üretilmedi. Bu rakamın yıl sonuna kadar 6.1 milyon adede ulaşması tahmin ediliyor. Mikroçip krizinin dünya otomotiv endüstrisine maliyeti ise 110 milyar dolar.”

ÜRETİM ARTTI

Yılın ilk altı ayında otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 639 bin 661 adet, otomobil üretimi yüzde 15 artarak 416 bin 21 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 669 bin 409 adede ulaştı.