BMW Golf Cup Türkiye Elemeleri Başlıyor

BMW Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv’in ev sahipliğinde bu yıl 15’incisi düzenlenen BMW Golf Cup Türkiye Elemeleri, 24-27 Eylül tarihlerinde İstanbul Golf Kulübü’nün Silivri’deki Marmara Golf Sahası’nda gerçekleştirilecek. Turnuvada Yeni BMW 4 Serisi Coupé modeli de Türkiye’de ilk kez sergilenecek.

Türkiye’nin en köklü golf organizasyonlarından biri olan BMW Golf Cup Türkiye Elemeleri, bu yıl 15’inci kez düzenleniyor. Borusan Otomotiv’in ev sahipliğinde ve İstanbul Golf Kulübü sportif direktörlüğünde 2006 yılından beri gerçekleşen turnuva, belirli handikap puanlarına ulaşmış golfçüleri ağırlıyor. Erkekler A, Erkekler B ve Kadınlar kategorilerinin birincileri ise 2021 Aralık ayında Dubai’ de gerçekleştirilecek BMW Golf Cup Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek. Dünya genelinde 50 farklı ülkeden 100 bin katılımcı ile bine yakın yerel turnuvayı içeren ve 3 gün sürecek olan BMW Golf Cup’ın Türkiye Elemeleri, bu yıl pandemi süreci nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat edilerek gerçekleştirilecek.

MİNİKLER DE YARIŞIYOR

Golf sporunu ülkemizde tanıtmak ve sevdirebilmek için uzun yıllardır desteğini sürdüren Borusan Otomotiv, geleceğin golf yıldızlarını bu yıl da Minikler kategorisinde ağırlayacak. BMW Golf Cup Türkiye Elemeleri’nde 27 Eylül Pazar günü 7-12 yaş aralığındaki yetenekli golfçüler, Minikler A ve Minikler B kategorilerinde dereceye girebilmek için yarışacak. Turnuva sonunda Erkekler A, Erkekler B ve Kadınlar kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri, 27 Eylül Pazar akşamı Silivri Marmara Golf Sahası’nda gerçekleştirilecek törende takdim edilecek.

İLK KEZ SERGİLENECEK

Bu yılki turnuvanın sürprizlerinden biri de merakla beklenen Yeni BMW 4 Serisi Coupé olacak. İlk kez BMW Golf Cup 2020 Türkiye Elemeleri’nde boy gösterecek olan Yeni BMW 4 Serisi Coupé Ekim ayından itibaren showroom’larda yerini alacak. Yeni BMW 4 Serisi Coupé, Türkiye’de ilk etapta 258 bg güç üreten 2.0 litrelik turbo benzinli motora sahip 430i modeli ile satışa sunulacak.