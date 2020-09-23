Yeni Citroen C3 fiyatı belli oldu. Üçüncü nesil Citroen C3 ile motor seçenekleri de belli oldu. Euro 6 normuna uygun motor seçenekleriyle yeni Citroen C3, 156 bin 500 liradan başlayan fiyata sahip olacak.

Yeni Citroen C3 fiyatı belli oldu. Üçüncü nesil Citroen C3 ile motor seçenekleri de belli oldu. Euro 6 normuna uygun motor seçenekleriyle yeni Citroen C3, 156 bin 500 liradan başlayan fiyata sahip olacak. Yeni Citroën C3, benzersiz tasarımı kadar zengin kişiselleştirme seçenekleri ve gelişmiş sürüş teknolojileriyle de sınıfının en özel otomobillerinden biri olarak öne çıkıyor. Yeni Citroën C3, yeni ön tasarımıyla Citroën ürün gamının tasarım dilini tamamen yeni bir noktaya taşıyor. Yeni Citroën kimliğini yansıtan yeni ön görünüm kaput yüksekliğini vurguluyor. Markaya ait logo ile birlikte krom bir şerit LED gündüz farları arasında boylu boyunca uzanıyor. Otomobilin genişlik algısına katkı sağlıyor. Ayrıca tüm donanım seviyelerinde LED teknolojisiyle donatılan yeni ön farlar daha teknolojik bir görünüm sergiliyor. Bunun dışında alt bölümdeki renkli krom çerçeveleri yeni Citroën C3’e modern ve havalı bir görünüm kazandırıyor. Airbump®’daki kapsül tasarımını andıran yeni arka yan panel desenleri otomobilin geneline hakim. Modern ve havalı görünümü tamamlarken, 3-Boyutlu tasarıma sahip stop lambaları da modern ama aynı zamanda daha teknolojik. Bagaj kapağının ortasındaki krom çerçeveli parlak siyah marka logosu arka kısımdaki modern görünümü tamamlıyor.

GÖÇÜK VE ÇİZİK AIRBUMP İLE KORUNUYOR

Yeni Citroën C3 bünyesindeki tasarım detaylarıyla daha güçlü ve kendinden emin bir görünüm sergiliyor. Yüksek ve yatay bir mimariye sahip ön bölüm, 3,99 metre ile aslında kompakt bir otomobil olan C3’e daha kendinden emin bir görünüm kazandırıyor. Motor kaputu ile aynı hizada cam çizgileri ve siyah direk kaplamaları havada süzülen tavan hissine neden oluyor. Versiyona bağlı olarak sunulan yan Airbump® sadece farklı bir görünüm ve markaya özgü bir imza olmakla kalmıyor, aynı zamanda olası küçük göçük ve çiziklere karşı otomobil yan gövdesini koruyor. Yeniden tasarlanan ve müşterinin seçtiği Renk Paketine uygun bir renkle çevrelenen bu bölüm üç kapsülden oluşuyor. Versiyona bağlı olarak 640 mm’ye kadar ulaşan büyük çaplı tekerlekler yeni Citroën C3’ün yola daha iyi oturmasını sağlıyor ve yeni C3’ün güçlü görünümüne katkı sağlıyor. Geniş tamponlar ve marşpiye kaplamaları belirgin çamurluk ağızlarının tasarımını tamamlıyor, otomobilin güçlü ve dinamik görünümünü destekliyor. Yine bu geniş kaplamalar ek koruma hissi de sağlıyor.

İÇİ VE DIŞI İSTEĞE GÖRE TASARLANIYOR

Renk Paketi ile birlikte Airbump® ve sis lambalarının çevresi renkleniyor. Müşterilerine sunduğu kişiselleştirme olanaklarını geliştirmeye devam eden yeni Citroën C3, gövde renklerinden, çift renk uygulamasına, sis farları ve Airbump® çevresinde yeni renkli süslemeler ve tavan kapsülünü süsleyen renk uygulamaları da dahil olmak üzere çok zengin kombinasyon çeşitleri sunabiliyor. Yeni C3; yedi gövde rengi, Airbump® ve sis lambalarını çevreleyen dört Renk Paketi, dört tavan rengi seçeneği, üç tavan dekoru rengi dışında 16 inç yeni jant modeli ile segmentinin en kişiselleştirilebilir otomobili. Kişiselleştirme programı, La Maison Citroën (Techwood renk teması) ve huzur veren İskandinav tarzı iç mekânda da devam ediyor. Standart olarak sunulan renk teması dışında biri daha sıcak ve şık, diğeri daha dinamik olmak üzere iki renk seçeneği daha bulunuyor. Yeni C3, rahat ve konforlu bir iç mekân sunuyor. Kapı panellerinde ve koltuklarda kullanılan renk ve malzemelerin birbiriyle uyumu sıcak ve huzurlu bir ambiyansı beraberinde getiriyor. Zümrüt ambiyans, koyu renkler ve zümrüt renk dokunuşlarıyla kontrast oluşturuyor. Dinamik bir görünüm sergileyen kaliteli malzemelerle bezenen iç mekânda uygulanan renkli şeritler kalite hissini daha da yukarıya taşıyor. Dokunma hissi uyandıran yumuşak malzemelerin yoğun olarak kullanıldığı Techwood ambiyans açık renk ahşap uygulamalarla şık bir görünüm ve sıcaklık sunuyor.

12 İLERİ SÜRÜŞ DESTEK SISTEMİ

Otomobil konforu sadece koltukların rahatlığı ile değil kullanım kolaylığı veya pratiklik gibi unsurlarla da sağlanıyor. Yeni C3, Citroën Advanced Comfort® kapsamında ergonomik kumandalar ve okunaklı göstergelerle son derece konforlu bir kullanım sunuyor. Ayrıca sürüş konforunu ve sürüş güvenliğini desteklemek üzere yenilikçi teknolojiler de devreye giriyor. Yeni C3; yeni ön park sensörü, anahtarsız giriş ve çalıştırma, aktif güvenlik fren sistemi, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, sürücü dikkat uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, geri görüş kamerası, yokuş kalkış desteği, şerit ihlal uyarı sistemi, hız limit panoları okuma sistemi, hız sabitleme ve hız sınırlandırma olmak üzere sürüş güvenliğini ve sürüş konforunu destekleyen 12 adet sürüş destek sistemiyle yollara çıkıyor.

SADECE 1.2 BENZİNLİ MOTOR VAR

Sadece 3,99 metre uzunluğu ile oldukça kompakt bir yapıya sahip olan yeni Citroën C3, 10,7 metre dönüş çapı ile son derece atak ve kıvrak bir sürüş sunuyor. Beş kapılı gövdesiyle beş kişiyi rahat ettirecek yaşama alanını ve bagajı kullanıma sunan yeni Citroën C3, Euro 6 emisyon normlarını karşılayan yüksek verimlilik seviyesine sahip ekonomik motor seçenekleriyle şehir içi ve şehir dışı yolculuklar üstün sürüş keyfi sunuyor. Başlangıç seviyesinde benzinli üç silindirli PureTech 83 S&S beş vitesli manuel şanzıman, bir üst basamakta ise otomatik şanzıman kullanıcıları için yeni C3 PureTech 110 S&S EAT6 sunuluyor.