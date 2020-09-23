Land Rover Yeni Discovery Sport, 1.5 litre 300 BG Plug-In hibrit motor seçeneği ile Türkiye’de yollarla buluşuyor. Vergi avantajıyla da dikkat çeken Yeni Discovery Sport Plug-In Hybrid, 875.950 TL’den başlayan fiyatlarla macera tutkunlarına daha güçlü ve verimli bir sürüş deneyimi vadediyor.

Yeni Land Rover Discovery Sport Plug-In hibrit, 300 beygirlik gücüyle sınıfında fark yaratıyor. Gücünü dört tekerleğe birden aktaran araç, sadece 6.6 saniyede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamlıyor. WLTP ortalama yakıt tüketim değerlerine göre 100 kilometrede 1.6 lt yakıt tüketiyor. Ayrıca, 3 silindirli 1.5 litrelik Plug-In Hybrid motoruyla sürücülerine WLTP standartlarına göre tamamen elektrikli 64 kilometrelik bir menzil sunabiliyor. En yeni teknolojik gelişmelerin yansıtıldığı Yeni Discovery Sport, tasarım olarak da pek çok yeniliği barındıyor. Yeni Discovery Sport, gelişmiş araç içi eğlence sisteminin yanı sıra iç mekanda kullanılan malzeme ve işçilik kalitesiyle daha yüksek konfor sunuyor.

GÜVENLİK ODAĞI YÜKSEK

Son 3 yılda tüm dünyada yarım milyona yakın adette sattı. Önemli bir başarıya imza atan Discovery Sport, bu süre zarfında pek çok önemli ödülün de sahibi oldu. Yeni Discovery Sport, yenilenen dış tasarımının yanı sıra tamamen yeniden tasarlanan Premium Transverse Architecture (PTA) şasisi ile konfor, yol tutuş ve aynı zamanda elektrikli motorlar için uygun altyapıyı bir arada sunabiliyor. Land Rover’ın yeni PTA platformu üzerinde geliştirilen Yeni Discovery Sport, elektrik destekli motorları ile düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Önceki jenerasyona göre %13 daha rijit bir gövdeye kavuştu. Yeni Discovery Sport, bu sayede araç içerisinde oluşabilecek ses ve titreşimlerin önüne geçiyor. Yeni Discovery Sport’un sıkılaşan şasisi araç içi konforundaki artışın yanı sıra güvenlik anlamında da önemli katkı sağlıyor.

TEKNOLOJİ ODAKLI TASARIM

Yeni Discovery Sport’un en dikkat çekici teknolojik yeniliklerinden birini oluşturan ClearSight Dikiz Aynası ise kullanıcılara benzersiz bir kolaylık sunuyor. Dikiz aynasını tek bir hareket ile yüksek çözünürlüklü ekrana dönüştüren sistem, 50 derecelik açı ile hem daha geniş bir görüş alanı hem de daha yüksek bir çözünürlük sağlıyor. Ayrıca bagajdaki yüksek eşyalar ya da kirli arka cam gibi geri görüşü engelleyecek durumlarda bile ClearSight Dikiz Aynası ile manevra yapmak çok daha güvenli bir hale geliyor. Yeni Discovery Sport’ta kablosuz şarj, koltuk sırasında 12-volt şarj soketi bulunurken, ikinci sıra koltuklarda ise havalandırma menfezi yer alıyor. İlave olarak, Yeni Land Rover Discovery Sport’un Türkiye Paketi’nde kabinde hava değişimlerini farkeden Hava Kalite Sensörü ile birlikte daha hijyenik ve ferah bir ortam sağlanıyor. Hava İyonizer Teknolojisi de standart olarak sunulan özellikler arasında yer alıyor.

OFF-ROAD KABİLİYETİ YÜKSEK

Land Rover’ın genlerinden gelen off-road kabiliyetini de koruyan Yeni Discovery Sport, 600 milimetrelik su birikintilerinden rahatlıkla geçebiliyor. Dört tekerlekten çekiş kontrol sistemi Terrain Response ile bulunduğu yüzeye uygun çekiş özellikleri sunan Yeni Discovery Sport, opsiyonel olarak sunulan direksiyon destekli Adaptif Hız Sabitleme sistemi ile şeridi ortalayarak yol alabiliyor. Yine opsiyon listesinde yer alan öndeki araçla mesafesini otomatik olarak ayarlama özelliği ile birlikte Yeni Discovery Sport’ta, Şerit Takip Asistanı, Trafik İşareti Tanıma, Acil Durum Freni ve Sürücü Yorgunluk Takip Monitörü de sunuluyor.