BMW modellerinde Temmuz 2021’de sıfır faiz

BMW, Temmuz ayı sonuna kadar sürecek olan yaz kampanyasıyla en yeni modellerini cazip fırsatlarla sunuyor. BMW 1 Serisi, Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé, BMW 2 Serisi Active Tourer, BMW 3 Serisi, Yeni BMW 5 Serisi, BMW X1 ve BMW X2 modellerinde kampanya kapsamında %0 sıfır faizli kredi fırsatı ve takas desteği otomobil tutkunlarına sunuluyor.

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Temmuz ayı sonuna kadar sürecek olan yaz kampanyasıyla en yeni modellerini cazip fırsatlarla sunuyor. BMW 1 Serisi, Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé, BMW 2 Serisi Active Tourer, BMW 3 Serisi, Yeni BMW 5 Serisi, BMW X1 ve BMW X2 modellerinde kampanya kapsamında %0 sıfır faizli kredi fırsatı ve takas desteği otomobil tutkunlarına sunuluyor.

Temmuz ayı sonuna kadar sürecek olan kampanya kapsamında, hayranlık dolu bakışları üzerine toplayan BMW 1 Serisi, kusursuz sürüş dinamikleri, sportif ve şık tasarımlı Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé modellerinde 24 aylık vadeli kredi kullanımlarında %0 faizli cazip finansman ve takas desteği otomobil severlere sunuluyor. Üst düzey sürüş çevikliğine sahip olan BMW 3 Serisi ve sportif business sedan Yeni BMW 5 Serisi modelleri içinse 12 aylık vadeli kredi kullanımlarında %0 faizli kredi ve takas desteği sunuluyor. Ayrıca BMW X1 ve BMW X2 modellerine de %0 faizli kredi ve takas desteğiyle Temmuz ayı boyunca sahip olunabiliyor.