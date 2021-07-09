Opel, Temmuz 2021 kampanyası özel faiz seçeneğiyle geliyor. Opel’in Temmuz ayı boyunca geçerli olacak kampanyası kapsamında, yeni Crossland 12 ay boyunca %0 faiz seçeneğiyle; Yeni Mokka, Grandland X ve Insignia ise 18 ay boyunca %0,99 faiz fırsatı ile satın alınabiliyor.

Opel, Temmuz 2021 kampanyası özel faiz seçeneğiyle geliyor. Opel, uygun faiz oranları ve satın alma seçeneklerine Temmuz ayında da devam ediyor. Opel’in Temmuz ayı boyunca geçerli olacak kampanyası kapsamında, Yeni Crossland’de 50.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz seçeneği uygulanıyor. Markanın yeni tasarım diline ve gelişmiş kullanım özelliklerine sahip yeni Crossland’in fiyatları ise 227.900 TL’den başlıyor. Opel’in sıradışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren en yeni modeli Mokka da Temmuz ayında özel faiz seçenekleriyle otomobil severleri bekliyor. Yeni Mokka’ya 100.000 TL kredi için 18 ay boyunca %0,99 faiz oranıyla sahip olunabiliyor. Her donanımında birçok özelliğin standart olarak yer aldığı Yeni Mokka’da fiyatlar 365.900 TL’den başlıyor.

100 BİN LİRAYA 0,99 FAİZ

Stil ve çok yönlülüğü bir arada sunan, ailelerin tercihi olmasının yanında üstün teknolojisi, heyecan verici tasarımı ve sportif sürüş özellikleriyle dikkatleri çeken Opel Grandland X de Temmuz ayı avantajlarıyla tercih edilebiliyor. Buna göre, SUV segmentinin güçlü modeli Opel Grandland X, 100.000 TL kredi için 18 ay %0,99 faiz oranıyla satışa sunuluyor. Ayrıca, Opel Grandland X’in fiyatları 379.900 TL’den başlıyor.

18 AY VADE

D segmentinin en konforlu aracı Opel Insignia da Temmuz ayı boyunca 100.000 TL kredi için 18 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor. 1.5 litrelik 122 HP gücündeki turbo dizel motoru, IntelliLux LED Pixel ön farları ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle fark yaratan Insignia, 419.300 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.