Borusan Otomotiv hijyen tescilini aldı

Borusan Otomotiv, hijyen konusunda üst düzey önlemler almaya devam ediyor.

Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları ve Yetkili Servisleri başarıyla tamamladı ve “Hijyen Denetimi” sertifikasını almaya hak kazandı. Böylelikle pandemi süresince aldığı önlemler ile hem çalışanlarını hem de müşterilerini korumayı ilke edindi. Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları ve Yetkili Servisleri, tüm satış ve satış sonrası süreçlerinde paydaşlarına da gereken en yüksek hijyen ve güvenlik standartlarını sundu. Hijyen konusunda alınan önlemlerin etkinliğini tescillemiş oldu.

MAKSİMUM HİJYEN

Hijyen denetimleri 43 adet Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi’nde tamamlandı. Her sabah işe başlamadan önce çalışanlarının ateş ölçümlerini gerçekleştirildi. Sağlık durumlarını da düzenli olarak yapılan sağlık kontrolleri ile takip ediyor. Ücretsiz vale hizmeti ile arzu eden müşterilerin evlerinden çıkmadan servis hizmeti alabilmesine imkan sağlanıyor. Yetkili Satıcıları ve Yetkili Servisleri, sosyal mesafe kurallarını da sıkı bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Şirketin Yetkili Servisleri’nde prensip olarak müşteriler randevu sistemi ile kabul ediliyor ve randevu aralıklarına uyulmasına da titizlikle dikkat ediliyor.

TEMASSIZ ÖDEME İMKANI SUNULUYOR

Müşterilerin temassız ödeme yapması teşvik edilirken, servise gelen tüm otomobiller, işlemleri başlamadan ve teslimatları öncesinde dezenfekte edilerek maksimum hijyen sağlanıyor. Ayrıca, Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda sergilenen otomobillerin kapı kolu, direksiyon, vites topuzu gibi temasın daha yoğun olduğu yüzeyleri de hassasiyetle dezenfekte edilmektedir. Her test sürüşü sonrasında test otomobilleri nano iyon teknolojisi ile dezenfekte edilirken, müşterilerin dezenfekte edilmiş bir otomobile ilk defa temas etmesi sağlanıyor. İlave olarak, test sürüşü boyunca otomobillerin içerisinde zorunlu olarak maske kullanımı da sağlanıyor.