Borusan Otomotiv Premium, belirli BMW modellerinde geçerli olmak üzere Aralık ayına özel uzun dönem kiralama fırsatları sunuyor.

Borusan Otomotiv Premium, belirli BMW modellerinde geçerli olmak üzere Aralık ayına özel uzun dönem kiralama fırsatları sunuyor. Yeni BMW 118i, atletik tasarımıyla Yeni BMW X1 sDrive16d ve hem güçlü hem de verimli motoruyla BMW 320i yıl sonu kiralama avantajlarıyla BMW tutkunlarını bekliyor.

Kampanya kapsamında, Yeni BMW 118i aylık 7.900 TL + KDV. Yeni BMW X1 sDrive16d aylık 9.800 TL + KDV. BMW 320i aylık 10.000 TL + KDV ‘den başlayan fiyatlarla. Ve 47 ay/15.000 km seçeneğiyle Borusan Otomotiv Premium ayrıcalığıyla uzun dönem kiralanabiliyor.

HER KOŞULDA ÜSTÜN YOL TUTUŞ

Birinci ve ikinci jenerasyonları ile bugüne kadar 2.4 milyon adetten fazla üretilen Yeni BMW 1 Serisi, kompakt sınıfta eşsiz bir dinamik sürüş karakteri sergiliyor. BMW genlerinden gelen tüm temel sürüş dinamiklerinin ve kontrol sistemlerinin birleşimi, Yeni BMW 1 Serisi’nin her koşulda üstün yol tutuş kabiliyeti sunabilmesine olana tanıyor.

SINIF STANDARTLARINI BELİRLİYOR

Yeni BMW X1, sınıfının standartlarını yeniden belirlerken, atletik tasarımından gelen, harekete geçme isteğiyle göze çarpıyor. İlk bakışta, baştan sona bir X modeli olduğunu belli eden Yeni BMW X1,etkileyici dinamikleri ve çevikliğiyle iddiasını gözler önüne seriyor. Ayrıca, yenilikçi teknolojilerle birlikte gelen fonksiyonellik ve sürüş konforunu, BMW genlerinden aldığı sportif sürüş karakteriyle mükemmel bir şekilde birleştiriyor.

SÜRÜŞ KEYFİ STANDART

Kesintisiz kaput çizgileriyle ve C sütununda bulunan karakteristik kıvrım efektiyle dikkat çeken BMW 3 Serisi, aynı zamanda sürüş keyfi için gereken birçok seçeneği standart olarak kullanıcılarına sunuyor. Tamamen LED farlar, fren fonksiyonlu hız sabitleyici, elektrikli hafızalı koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli cam tavan ve BMW Live Cockpit ile gelen gösterge içi ve orta konsol üstündeki 5.7 ve 8.8 inç’lik renkli ekranlar BMW 3 Serisi’nde standart olarak yer alan özellikler arasında.