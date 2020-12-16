İzmitli i20 üst segmente özendi

Yeni Hyundai i20 benzinli otomatik versiyonuyla test konuğumuz oldu. Kısa bir süre önce yenilenerek yollara çıkmaya başlayan Hyundai i20, kaliteli iç mekanı ve zengin donanım listesiyle bir üst sınıfı aratmayan bir otomobil haline gelmiş. Şık tasarımıyla da dikkat çeken yeni araç, Avrupa pazarı için Türkiye’de üretiliyor.

Yeni Hyundai i20 benzinli otomatik versiyonuyla test konuğumuz oldu. Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, küçük sınıftaki başarılı oyuncusu i20’yi yeniledi. 3’üncü nesliyle yollara çıkmaya başlayan ve İzmit’te üretilen yeni i20, tasarımı ve teknolojisiyle adeta sınıf atlamış. Üst donanım paketiyle konuğumuz olan yeni i20, üst sınıflarda sunulan pek çok donanımı, B segmentine getiriyor.

KOCAMAN GÖSTERGE EKRANI

Tamamen yenilenen i20, önceki nesilden tamamen farklı görünüyor. Türkiye’de üretilen yeni i20, sportif olduğu kadar elit bir tasarıma da sahip. Markanın yeni yüzüyle tasarlanan yeni araç, geniş hava girişli ön tamponu, köşelere yerleştirilen sis farları ve çekik farlarıyla öne çıkıyor. Ön bölümde markanın yeni nesil modellerini andıran i20, arka tasarımıyla da aileden tamamen ayrılıyor. Aracı enlemesine kat eden arka far grubu, hızını alamayıp neredeyse C sütununa kadar ilerliyor. Bu marjinal tasarım, i20’yiG sınıfının en dikkat çekici araçlarından biri haline getirmiş. Geniş bagaj kapağı, farların üzerindeki koyu renkli kaplama ve devamındaki geniş arka cam, aracı sınıfının en radikal tasarımlı oyuncusu yapıyor. Bu tasarımı herkes beğenmeyebilir fakat biz oldukça beğendik. Şık alaşım jantlar da aracın sportif tasarımını tamamlıyor. Aracın iç mekanı da tamamen yenilenmiş. Bize konuk olan Elite Plus donanım seviyesinde sunulan 10.25 inçlik multimedya ekranı hem şık hem kullanışlı. Ayrıca BOSE imzalı ses sisteminin de kalitesi çok başarılı. 4 kollu direksiyon simidi, 10.25 inçlik dijital göstergeler, yeni tip vites topuzu, geniş kablosuz şarj gözü ve farklı ambians aydınlatmalarıyla Hyundai gerçekten çok iyi iş çıkarmış.

352 LİTRELİK BAGAJ

Rahat koltuklar ve sportif oturma pozisyonu, sınıfının en geniş iç mekanlarından birinde sunuluyor. 352 litrelik bagaj da hem geniş hem de kullanışlı bir yapıda.Bize 1.4 litrelik benzinli motor seçeneğiyle konuk olan yeni i20, sessiz yapısıyla dikkat çekiyor. 6 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilen benzinli ünite, 100 beygir güç ve 134 nmtork üretiyor. Aracın 1130 kilogram ağırlığını taşımakta zorlanmayan motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate 12.9 saniyede ulaştırıyor. Aracın maksimum süratiyse saatte 176 kilometre.

ORTALAMA TÜKETİM 6.1 LİTRE

Sakin ve sarsıntısız geçişleriyle motorla uyum içinde çalışan şanzıman, ara hızlanmalarda makul bir esneklik sağlıyor. Tatlı sert süspansiyon sistemi hem yol tutuş ile konfor dengesini sağlıyor hem de keyifli bir sürüş vadediyor. Benzinli ünite, sakin yapısı sayesinde makul tüketim değerleri vadediyor. Fabrika verilerine göre ortalama tüketim 6.1 litre. 40 litrelik küçük depoya rağmen menzil 650 kilometrenin üzerinde. Bizim kullanımımız da yol bilgisayarına yansıyan ortalama ise 7.3 litre oldu. Sakin kullanımda fabrika verilerine ulaşmak çok da zor değil.

ÜST DONANIMLA 231 BİN LİRA

Yeni i20, bize konuk olan Elit Plus donanımlı 1.4 litrelik benzinli-otomatik versiyonuyla 231 bin liralık etiket taşıyor. (ARALIK 2020) Baz versiyondan itibaren oldukça zengin bir donanım listesiyle sunulan otomobilin fiyatı rakiplerden pahalı değil. Elite Plus donanım seviyesinde, ESP, VSM, yokuş kalkış desteği, çoklu çarpışma önleme fren sistemi, ön/yan/perde hava yastıkları, şeritten ayrılma uyarı sistemi, şerit ve yol takip asistanı, ön çarpışma önleme yardımcısı, acil durum fren sistemi, kablosuz şarj sistemi, hız sabitleyici, geri görüş kamerası, 17 inç alaşım jantlar, full LED ön farlar ve statik dönüş farları, LED arka farlar, elektrikli açılır tavan gibi uzun bir liste sunuluyor.