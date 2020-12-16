Sporcu Toyota’lar geri mi dönüyor?

Yeni Toyota Corolla HB 1.2 benzinli otomatik test sürüşü için konuğumuz oldu. Toyota, yeni Corolla HB ile, geçmişte efsaneleşen spor otomobil karakterini yeniden yollara çıkardı. Keyifli sürüşü, etkileyici tasarımı ve zengin donanımıyla yeni araç, kompakt sınıfın en şık oyuncularından biri haline gelmiş.

Yeni Toyota Corolla HB 1.2 benzinli otomatik test sürüşü için konuğumuz oldu. Japon otomotiv üreticisi Toyota, son dönemde gerçekleştirdiği tasarım hamlesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 90’lı yıllarda ürettiği sportif otomobilleri ve tasarımlarıyla bilinen marka, 2000’li yıllarda daha sade çizgilere sahip araçlarıyla yollarda boy göstermeyi tercih etmişti.

TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni nesil Corollo ile eski sportif tasarım anlayışına geri dönen marka, bunun faydalarına satış rakamlarına yansıtmayı da başardı. Markanın en yeni oyuncularından Corolla hatchback (HB) de bu anlayışla ortaya çıkarılmış. Markanın efsane spor otomobillerini aratmayantasarımıyla yeni Corolla HB, küçük hacimli benzinli motoruyla konuğumuz oldu. Markanın Auris modelinin yerini alan yeni Corolla HB, özellikle de kırmızı rengiyle çok sportif görünüyor. Geniş hava girişine sahip ön tampon, petek şekilli ızgarasıyla spor tasarımın kilit noktasını oluşturuyor. Girinti çıkıntılı yapı, gövde rengiyle uyumlu koyu renkli kaplamalar ve çekik farlar, mevcut Toyota modelleri arasındaki belki de en çekici tasarım ortaya çıkarıyor. Uzun kaputla başlayan ve kapılardan arkaya kadar uzanan yüksek omuz çizgisi, geniş tekerlek yuvalarıyla birlikte aracın heybetli görünmesini sağlıyor. Aracın sportif tasarımı arka bölümde de devam ediyor. Şık far grubu, geniş tavan spoyleri, çift renkli tampon ve dışarı doğru çıkıntı yapan bagaj kapağı, günümüzde pek çok rakibinin aksine tasarımdaki bütünlüğü sağlıyor.

361 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Dış tasarımıyla bu kadar övdüğümüz aracın iç mekanı ise sedan kardeşiyle tamamen aynı. Şık ve kaliteli olan iç mekandasportif tasarımın hakkını vermesi açısından birkaç farklı dokunuş görmek isterdik. Oldukça ferah olan iç mekanda hem ön hem arkada oturanlar için yeterli alan sağlanmış. Okunaklı göstergeler, ergonomik yerleşim ve rahat koltuklar keyifli sürüşler vadediyor. Oldukça sessiz olan iç mekandaki yalıtımın da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. 361 litrelik bagaj da sınıf standartlarında.

1.2 LİTRELİK BENZİNLİ MOTOR

Corolla HB’de benzinli ve hibrit motor seçenekleri sunuluyor. Bize konuk olan 1.2 litrelik benzinli versiyon, turbo besleme sayesinde 116 beygir güç ve 185 nmtork üretiyor. Gücünü Multidrive S (CVT) şanzımanla ön aksa ileten motor, 1330 kilogramlık otomobile yeterli performansı sağlıyor. CVT şanzımanın motorla uyumu oldukça başarılı. Genel olarak sessiz kalmayı başaran motor, ara hızlanmalarda da beklentileri karşılıyor.

ORTALAMA TÜKETİMİ 5.9 LİTRE

Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 5.9 litre. Sakin kullanımda bu rakama ulaşmak zor olmasa da, bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan rakam, 7.2 litre oldu. Markanın yeni platformunda üretilen Corolla HB, sınıfının iyi yol tutan otomobilleri arasında yerini alıyor. Tepkileri başarılı olan direksiyon ve süspansiyon sistemi sayesinde hızlı sürüşlerde sportif tat almak mümkün.

228 BİN 700 LİRADAN BAŞLIYOR

Son derece zengin bir donanım listesiyle sunulan aracın başlangıç fiyatı, 224 bin 200 lira olarak belirlenmiş. Bize konuk olan Flame X versiyonunda fiyat 307 bin lirayı buluyor. Rakiplerle benzer bu fiyat, hibrit versiyonun başlangıç versiyonundan bile 10 bin lira kadar daha uygun. Bu fiyata sunulan donanım listesi ise sınıfında sunulabilecek her ekipmanı kapsıyor.