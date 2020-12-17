Lastik sektör lideri Brisa kış lastiği pazarı için ait rakamsal verileri açıkladı. Özellikle hafif ticari araçlarda kış lastiği takmak zorunlu hale 2012’de geldi.

Brisa’nın açıkladığı verilere göre; kış lastiği pazarında, 2019 yılında 2018 yılına paralel bir şekilde 4.4 milyon adetlik kış lastiği satışı gerçekleşti. Bunun 3.5 milyon adedini binek araçlar oluştururken, hafifi ticarinin payı da 900 bin adet. 2019’da binek kış lastik pazarı yaklaşık 3,5 milyon adet ile toplam binek lastik pazarının %30’unu oluşturuyor. Ayrıca, hafif ticari araç pazarındaki kış lastiği adedi de toplam hafif ticari lastik pazarının 41%’ini oluşturuyor. 2020 ve 2021 yılları için kış lastiği pazarının, geçtiğimiz yıl ile benzer seviyelerde olacağını öngören Brisa, pandemi dolayısıyla olası uzun süreli bir kapanma gerçekleşmesi halinde 2020 yılı için bu durumun değişiklik gösterebileceğine de dikkat çekti.

SATIŞLAR KIŞ LASTİK SEKTÖRÜNE DE HIZ KATACAK

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, “2020’nin ilk 11 aylık döneminde %67 artış gösteren otomobil pazarı potansiyel kış lastiği kullanıcısı anlamına geliyor. Bu sebeple otomobil satışlarındaki artışın kış lastiği pazarına da yansımasını bekliyoruz.” dedi.

LASTİK KULLANIMI TOPLAM PAZAR ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

Direkt son tüketiciye yapılan satış adetleri üzerine araştırmalarını ve tüketicinin davranış ve tutumlarının, ne yönde değiştiğini yakından takip eden sürdüren Brisa, kış lastiği kullanım oranlarında bireysel – binek lastiği kullanan müşterilerin ilgisinde artış grafiği olduğunu belirtti. Son 5 yılda, Türkiye’de yenileme kanallı kış lastiği pazarının adetsel olarak, sezon bağımsız toplam lastik pazarının üzerinde büyüdüğü gözlemleniyor.

DAHA ÇOK GİDECEK YOL VAR

Brisa, bağımsız araştırma şirketi İpsos ile yaptığı kullanıcı davranış ve tutum araştırma sonuçlarına göre de Türkiye’de kış lastiği kullandığını beyan eden binek araç kullanıcılarının oranının %73 olduğu sonucuna ulaştı. Kış lastiği ile güvenli sürüşün önemine de dikkat çeken Evren Güzel, “Biz, kış lastiği kullanımının güvenli sürüş anlamında öneminin anlaşılması konusunda gidilecek yol olduğunu biliyoruz. Bu yönde bilinci arttırmaya yönelik çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.