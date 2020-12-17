Avrupa’da AUTOBEST ödülünü alarak yılın en iyi alınabilinecek otomobili olan yeni SEAT Leon Türkiye’ye ne zaman gelecek? Sorusunun cevabı da belli oldu. Avrupa’da 2021 Yılının Satın Alınabilecek En İyi Otomobili olan yeni SEAT Leon 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de.

Avrupa’da AUTOBEST ödülünü alarak yılın en iyi alınabilinecek otomobili olan yeni SEAT Leon Türkiye’ye ne zaman gelecek? Sorusunun cevabı da belli oldu. Avrupa’da 2021 Yılının Satın Alınabilecek En İyi Otomobili olan yeni SEAT Leon 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de. Tamamen yenilenen SEAT Leon, Avrupa’nın dört bir yanından gelen 31 gazeteciden oluşan AUTOBEST jürisi tarafından, “Avrupa’da 2021 Yılının Satın Alınabilecek En İyi Otomobili” ödülü olan “AUTOBEST 2021”e layık görüldü. SEAT 2017 yılında Ateca modeliyle de bu ödülü almıştı. Sıradan modellerin ötesine geçen otomobiller geliştirmeye ve pazara tam anlamıyla farklı ürünler sunmaya olan bağlılığını da bir kez daha göstermiş oldu.

2.3 MİLYON ADET SATTI

Sınıfının en belirleyici modellerinin başında gelen SEAT Leon, bugüne kadar gerçekleşen 2,3 milyon adetlik satış adedine ulaştı. Nesiller boyu devam eden bir başarıya imza attı. 2014 yılından bu yana İspanya’nın en çok satan otomobili olan SEAT Leon’un dördüncü nesli, gelmiş geçmiş en iyi Leon olarak pazara sunuldu. SEAT Leon’un başarısı 1.1. milyar Euroluk bir yatırıma dayanıyor. Bu yatırım otomobili, bağlantı, verim, dinamizm ve güvenlik alanlarında bir üst seviyeye taşırken, üretim tesisleri de bu sürece hazırlandı. Barselona’da tasarlanan ve geliştirilen SEAT Leon, segmentinin önde gelen otomobillerinden biri ve markanın yeni ürün gamının taşıyıcı modeli olmaya devam ediyor.

TEST SÜRÜŞLERİNE TABİ TUTULDU

Daha fazla teknoloji ve bağlanabilirlik özelliklerinin yanı sıra en güncel sürüş destek sistemlerinin entegre edilmesiyle kategorisinde en iyi otomobil haline gelen SEAT Leon, bağlantı, verim, performans ve güvenlik açısından ne kadar geliştiğini 2020 Euro NCAP’te kısa süre önce kanıtlanmıştı. 2001 yılından bu yana her yıl düzenlenen AUTOBEST Ödülü, Avrupa’nın en prestijli ödülleri arasında yer alıyor. Ödülü veren jüride yer alan 31 gazeteci, Kasım başı Avusturya’da gerçekleşen finalde, hibritversiyon da dahil olmak üzere, SEAT Leon’un kapsamlı bir dizi test sürüşüne tabi tutmuştu. Yeni SEAT Leon 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak.