DİZEL BİTTİ HİBRİT GELDİ

Yeni Seat Leon 2021 model versiyonuyla satışa sunuldu. Üretilen en güvenli Seat Leon olarak lanse edilen model, 231 bin 500 liralık fiyat etiketine sahip.

Yeni Seat Leon 2021 model versiyonuyla satışa sunuldu. Üretilen en güvenli Seat Leon olarak lanse edilen model, 231 bin 500 liralık fiyat etiketine sahip. SEAT Leon’un, dördüncü nesli 1.5 TSI 130 HP motor ve FR donanım seçeneğiyle başlıyor.

HİBRİT SEAT LEON ŞUBAT 2021 İÇİNDE GELECEK

1.0 TSI 110 HP Style ve 1.0 eTSI hafif-hibrit (mHEV) 110 HP DSG Style Plus seçenekleri ise Şubat ayı içerisinde satışta olacak. 1.5 eTSI hafif-hibrit (mHEV) 150 HP DSG motor seçeneğinin ise 2021 yılı ikinci çeyrekte satışta olması planlanıyor.

TASARIMI ELDEN GEÇTİ

SEAT Leon’un ön tasarımında tamamen yenilenen ızgara ve ön aydınlatma grubu dikkat çekiyor. Bir önceki nesline göre daha geride konumlandırılan LED ön farlar otomobile daha derin ve karakteristik bir görünüm kazandırıyor. Ön farlarda kullanılan LED teknolojisi, en karanlık yolu bile sürücüye görünür hale getirerek görüş mesafesini iyileştiriyor. Bir önceki nesile göre uzayan kaput, aracın iddialı tasarım anlayışına katkıda bulunuyor ve ön taraftaki sert çizgileri destekleyerek kararlı duruşunu artırıyor. Heyecan ve yaratıcılık, tamamen yenilenen SEAT Leon’un arkasında da devam ediyor. Bagaj boyunca uçtan uca uzanan “Infinite LED” arka farlar, sportif bagaj yapısı ile aracın dinamik kimliğini vurguluyor. LED aydınlatmalar ve arka spoiler ise hareketli çizgiler oluşturuyor. Yan ayna altlarında yanan karşılama ışığı da yere “Hola!” (Merhaba) kelimesini yansıtarak Leon severleri sıcak bir şekilde karşılıyor.

10,25 İNÇ’LİK EKRAN

Tamamen yenilenen SEAT Leon’un tasarımındaki evrimsel tema, iç kısımda da göze çarpıyor. Sürücü ve yolcu odaklı tasarımda fonksiyonellik, minimalizm ve zarafet hemen göze çarpıyor. 10,25” boyutundaki dijital gösterge paneli, onu çevreleyen ve ön kapılar üzerinden devam eden dekoratif kaplamalar yardımıyla hafiflik ve “süzülme” hissi veriyor. Kabin içindeki her şey, ergonomik olarak kusursuz ve yolcuların iç kısımdaki konforunu artıracak şekilde tasarlanmış. İç mekanın baş kahramanı, tamamen yenilenen tasarımlı 10” dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi. Fiziksel düğme sayısının azaltıldığı ekran, yolcularla kusursuz etkileşim sağlıyor. Barcelona’nın önemli caddesi olan Diagonal’dan esinlenerek “diyagonal” şekilde tasarlanan ekranın ara yüzü, sınıfının öncüsü olan SEAT’ın yeni dijital laboratuvarında yaratılmış.

ARAÇ İÇİNDE DİJİTAL YAŞAM SÜRÜYOR

Yeni SEAT Leon, SEAT’ın eksiksiz bağlantı özelliklerine sahip ilk modeli. Full Link teknolojisiyle kullanıcılar ister Apple CarPlay isterse Android Auto özelliğini kullanarak dijital yaşamlarına da erişebiliyor. Böylece kullanıcılar telefonda bulunan kişi listelerine, müziklerine ya da navigasyon sistemine rahatça ulaşabiliyor. “Acil Durum Çağrı Sistemi (e-Call)” sayesinde yerleşik eSIM, olası bir kaza durumunda acil servis ile doğrudan iletişim kurarak aracı yepyeni bir güvenlik seviyesine çıkarıyor. Sistem, acil durum araması haricinde, aynı zamanda araç konumu, motor tipi, araç rengi veya yolcu sayısı gibi araçtaki önemli verilerin acil servislere gönderilme imkanı da sunuyor.

EN GÜVENLİ SEAT

Yeni SEAT Leon Euro NCAP tarafından gerçekleştirilen güvenlik testlerinde beş yıldıza layık görüldü. Otomobil, son derece gelişmiş destek sistemlerini bir arada sunuyor. Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Acil Durum Asistanı, Yarı Otonom Seyahat Asistanı, Şerit Takip Asistanı da dahil olmak üzere bir dizi yeni gelişmiş sürüş destek sistemlerini bir araya getiriyor. Ön, yan ve perde hava yastıklarının yanı sıra, 7. hava yastığı olarak “Ön Orta Bölümde Merkezi Hava Yastığı” aracın tüm donanımlarında standart sunuluyor.

YARI OTOMATİK PİLOT HİZMETİ

Saatte 210 km hıza kadar desteklenen dur-kalk özellikli Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) ve Şerit Takip Asistanından yararlanan Seyahat Asistanı, uygun koşullarda aracı aktif olarak şeridin ortasında tutup hızını trafiğin akışına göre ayarlayarak gaz, fren ve direksiyon kontrollü yarı otonom bir sürüş vaat ediyor. Araç, sürücünün direksiyonu 15 saniyeden fazla süre bıraktığını tespit ederse, sesli ve görsel uyarılar veriyor. Sürücü belirli süre daha yanıt vermemeye devam ederse, bu sistemle bütünleşik olarak çalışan Acil Durum Sürüş Asistanı, aracın kontrolünü ele alarak Leon’u tamamen durdurabiliyor. Leon’un güvenlik paketine yapılan yeni bir ekleme de Kör Nokta Tespit Sistemi ve Arka Çapraz Trafik Uyarısı ile çalışan Araçtan Çıkış Uyarısı. Bu sistem aracın kapıları açıldığı anda sensörleri sayesinde yanındaki engelleri tanıyarak kapı içlerindeki ambiyans ışığı ile sürücü ve yolcuları uyarabiliyor.

3 FARKLI DONANIM PAKETİYLE GELDİ

Yeni Leon Türkiye’de ilk etapta Style, Style Plus ve FR olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi sunulacak. Konfor odaklı Xcellence donanım paketi ise 2021 ikinci çeyrek içerisinde satışa sunulacak.

Style donanım

Style donanımında standart olarak sunulan 16″ Alüminyum Alaşımlı Jantlar, EcoLED Ön ve Arka Farlar, Dönüşe Duyarlı LED Ön Sis Farları, Elektrikli Ayarlanabilir ve Isıtmalı Yan Aynalar, Arka Park Sensörleri, Otomatik Klima, Ön ve Arka LED Okuma Lambaları, LED Aydınlatmalı Makyaj Aynaları, Anahtarsız Çalıştırma Sistemi, Çok Fonksiyonlu Deri Direksiyon Simidi, 8,25″ Dokunmatik Renkli Ekranlı Multimedya Sistemi, Sürücü ve Yolcu Yükseklik Ayarları, Ön Bölge Asistanı (Front Assist), Şerit Takip Asistanı (LKS) ve Acil Durum Çağrı Sistemi (e-Call) öne çıkan özellikler arasında bulunuyor.

Style Plus paket

Style Plus pakette ise Style donanıma ek olarak Üç Bölgeli Otomatik Klima ile birlikte Isı Kontrollü Arka Orta Havalandırma Kanalı ve Arkada Aydınlatmalı USB-C Çıkışları sunuluyor. Görsel olarak Koyu Karartılmış Arka Camlar eklenirken; teknoloji cephesinde ise Geri Görüş Kamerası, Kablosuz Şarj Ünitesi ve Full Link Teknolojisi öne çıkan diğer özellikler arasında göze çarpıyor.

FR donanım

Otomobile daha sportif bir karakter kazandıran FR donanım paketinde ise 17” Alüminyum Alaşımlı Jantlar, Full LED Mercekli Ön Farlar, “Infinite LED” Arka Farlar, Dinamik LED Arka Sinyaller ve Yan Ayna Altlarında “Hola” Karşılama Işığı, Koyu Karartılmış Arka Camlar, Elektrikli Ayarlanabilir, Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar, Ön ve Arka Park Sensörleri, Üç Bölgeli Otomatik Klima ve Isı Kontrollü Arka Orta Havalandırma Kanalı, 10,25″ Dijital Gösterge Paneli, Tek Renkli LED Ambiyans Aydınlatması, 10” Dokunmatik Renkli Ekranlı Multimedya Sistemi, Krom Egzoz Görünümlü Arka Difüzör, bagaj kapağında FR logosu, Sürüş Profili Seçimi, İç bölümde deri kaplamalı kapı paneli, spor tip koltuklar ile kırmızı dikişli koltuk döşemeleri ve FR logolu deri direksiyon simidi yer alıyor.

DİZEL BİTTİ HİBRİT GELDİ

Yeni Leon’da benzinli motorların tamamı turboşarjlı TSI motor seçeneklerinden oluşuyor. 1.0 litre motor seçeneklerinde 110 hp düz vites ve 7 ileri DSG otomatik vites seçenekleri bulunuyor. 1.5 litre benzinli motorlar ise 130 hp düz vites ve 150 hp 7 ileri DSG otomatik vites seçeneğiyle sunuluyor.

1.5 LİTRELİK ACT MOTOR

Otomatik vites seçeneklerinin tümü 48V Li-Ion batarya ve jeneratör içeren bir hafif-hibrit (mHEV) teknolojisiyle donatıldı. Yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinde iyileşme sağlayan eTSI olarak adlandırılan bu sistem, araca kalkış esnasında destek sağlamak amacıyla devrede oluyor. Uygun koşullar sağlandığında, dur-kalk esnasında alternatör üzerinden motorun çalışması sağlanıyor. Araç ayrıca uygun durumlarda sürüş esnasında benzinli motorunu tamamen kapatarak yakıt tüketmiyor ve sadece elektrik motoru devredeyken serbest sürüş modunda yol kat edebiliyor. Bu sayede yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinin düşürülmesi amaçlanıyor. 1.5 litrelik motorlar, verimliliği en üst seviyeye çıkarmak için Aktif Silindir Yönetimi (ACT) özelliğine de sahip. Bazı sürüş koşullarında motor, yakıt tüketimini azaltmak için yalnızca iki silindir ile çalışıyor.