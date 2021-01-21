Yeni Peugeot 208 modelinin özellikleri belli oldu. Zengin bir donanım ve dinamik bir tasarımla gelen modelin 5 farklı donanımı bulunuyor. Benzinli ve dizel motor seçeneklerine sahip olacak aracın elektrikli versiyonu ise 2021’de gelmeyecek.

ALİ YILDIRIM

Yeni Peugeot 208 modelinin özellikleri belli oldu. Peugeot uzun bir süredir pazarda boy gösteren 208 modelini yeni yüzüne kavuşturdu. Baştan aşağı yenilenen model, yeni nesliyle yollara çıkmaya başladı. Benzinli ve dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle sunulan yeni 208’de otomatik versiyonlar da bulunuyor. Avrupa’dan 1 yıl sonra Türkiye pazarına giriş yapan model, Active, Prime, Allure, Allure Selection, GT Line / GT olmak üzere 5 farklı donanıma sahip. GT versiyonunun ise GT Line’dan hiçbir farkı yok. Sadece logosu farklı. Yeni 208; tasarım dinamikleri, teknolojileri ve yüksek kalite seviyesiyle markanın sınıf atlama stratejisini de destekliyor. Sahip olduğu özelliklerle B Hatchback segmentinin beklentilerinin çok ötesinde olan yeni Peugeot 208, tasarımı ve teknolojik yenilikleriyle sınıfının standartlarını yeniden belirliyor.

EN DOLUSUNU İSTEYEN BENZİNLİYE BİNECEK

Yeni Peugeot 208 özellikleri arasında, normlarını karşılayan Euro 6.d standardına uygun benzinli ve dizel motor seçenekleriyle yollara çıkıyor. Yine dizel motor olacak fakat GT veya GT Line isteyenler, için tek seçenek 130 beygirlik benznli. 1.2 litrelik benzinli ünitenin ise 75, 100 ve 130 beygirlik seçenekleri var. Aynı zamanda sadece 75 beyrilik versiyonda otomatik yok. EAT8 tam otomatik şanzıman bu sınıfta eşsiz bir donanım olarak dikkat çekiyor. Benzinli motor cephesinde üç farklı güç alternatifiyle 3 silindirli 1,2 litre hacimli Puretech motor devreye giriyor: PureTech 75 S&S MT5, PureTech 100 S&S EAT8, PureTech 130 S&S EAT8. Dizel cephesinde ise 4 silindirli 1,5 litre hacimli BlueHDi 130 S&S EAT8 Tam otomatik şanzıman ile devreye giriyor.

FULL LED FARLAR SADECE GT VE GT LİNE VERSİYONUN DA VAR

Peugeot 208’in dış tasarımı heyecan uyandıran, modern, yenilikçi, dinamik ve duyguları harekete geçiren bir görünüm sergiliyor. Önceki nesil 208 ile kıyaslandığında; daha uzun, daha geniş, daha alçak ve daha uzun aks mesafesine sahip olan yeni nesil; yalın ve dinamik yüzeyleriyle sportif ve özgün bir duruş sergiliyor. Yandan bakıldığında ön camın yeni konumu dikkat çekiyor. Sportif görünümün altını çizmek için köşeyi tamamen kaplayan aslan pençeli arka stop lambası arka çamurluk ağızı ile aynı hizada bulunuyor. GT Line ve GT versiyonlarında parlak siyah çamurluk çerçeveleri devreye giriyor. Bu tasarım uygulaması aracın daha geniş ve kaslı görünmesini sağlıyor. Söz konusu premium versiyonlarda 17 inç jantlar için aerodinamik etkiyi artıran ve tüketimi düşüren eklentiler sunuluyor. Standart gövde renkleri ve parlak siyah tavan rengi dışında yeni PEUGEOT 208’in dinamik karakterini ön plana çıkartan; Metalik Faro sarı, üç katmanlı özel renk Vertigo mavisi, renge derinlik vermek üzere ilave bir üst kaplama uygulanan Elixir kırmızısı olmak üzere yeni renkler devreye giriyor.

3 BOYUTLU GÖSTERGE EKRAN

Peugeot 3D i-Cockpit® ile yollara çıkıyor. Yeni PEUGEOT 208’de kullanıma sunulan PEUGEOT 3D i-Cockpit® ürün gamındaki diğer modellerde olduğu gibi ergonomi ve güvenliği en üst noktaya taşıyor. Kabin içindeki tüm düğmeler ve kumandalar sürücünün kolayca ve gözünü yoldan ayırmadan erişebileceği bir konuma yerleştirilmiş. Active donanım seviyesinden itibaren orta konsol dolu olup karbon temalı yüzey, parlak siyah ve krom eklentiler gibi kaliteli malzemelerle süsleniyor. Üç parçalı aslan pençesi imzasıyla full LED ön farlar, parlak siyah çamurluk çerçeveleri ve yan aynaları, 17 inç alaşımlı jantları ile dış görünümü tamamlıyor. İç mekânda ise Adamit dikişli siyah tavan döşemesi, 8 farklı ambiyans aydınlatma seçeneği, spor yarı deri yarı kumaş koltuklar ve alüminyum pedallar devreye giriyor.

ZENGİN DONANIMLA GELİYOR

EAT8 ile sunulan Dur&Kalk fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) öndeki aracı belirlenen bir mesafeden takip etme olanağı sunuyor. Dur&Kalk fonksiyonu kullanılan sürüşlerde durma süresinin 3 saniyenin altında olması halinde motoru yeniden çalıştırma fonksiyonu otomatik çalışıyor ve araç kendi gaza basarak yolculuğa devam edilmesini sağlıyor. Aksi durumlarda gaz pedalına veya direksiyon kolonundaki düğmeye basarak yeniden çalıştırma ve seyir gerçekleştirilebiliyor. Fonksiyon 0 km/s’den itibaren kullanılabiliyor. Şerit Konumlandırma Yardımcısı (Dur&Kalk fonksiyonlu Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi (ACC) ile sunuluyor) ile sürücü şerit içindeki konumunu spesifik olarak seçebiliyor. 5 km/s ile 140 km/s arasında çalışan, gündüz ve gece sürüşlerinde yayaları ve bisikletlileri de algılayan Otomatik Acil Durum Fren Yardımcısı olası bir çarpışma riski konusunda sürücüyü uyarıyor. Aktif Şerit Takip Asistanı 65 km/s ve üzerindeki hızlarda aracı şeritte tutmak için direksiyon müdahalesinde bulunuyor. Sürücü Dikkat Dağınıklığı Algılama Sistemi 65 km/s ve üzerindeki uzun süreli sürüşlerde direksiyon hareketlerinden çıkarttığı analizlerden sürücünün algısının açık olup olmadığını takip ediyor. Akıllı Farlar, Hız Sınırı Algılama ve Önerme, Gelişmiş Trafik İşareti Tanıma Sistemi (Dur levhası, Giriş Yok levhası, hız sınırları trafik işaretleri), 12 km/s itibariyle çalışan Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Elektrikli El Freni gibi donanımlar sürüş güvenliğini destekliyor.

BAŞLANGIÇ FİYATI 169 BİN LİRA

Türkiye’de yollara çıkacak olan yeni PEUGEOT 208’de lansmana özel 169.000 TL’den başlayan fiyatlar, 7.000 TL’ye kadar lansman desteği ve 50.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı sunuluyor.

Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 169.000 TL

Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 100hp EAT8 204.500 TL

Yeni 208 ALLURE 1.2 Puretech 130hp EAT8 226.000 TL

Yeni 208 GT 1.2 Puretech 130hp EAT8 231.000 TL

Dizel

Yeni 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 231.500 TL

SUV’DA LİDER OLDUK

PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç; “Yürüttüğümüz başarılı süreç neticesinde nisan ayında yüzde 15 pazar payıyla pazar lideri olduk. 2020 yılında satılan yaklaşık 182 bin adet SUV’un 25.960 adedini PEUGEOT SUV ailesi oluştururken, yüzde 14 pay ile tüm yılda toplam SUV segmentinde lider olduk. Koşullara süratle uyum sağlayan bayi teşkilatımız ve tüm stratejik iş ortaklarımız ile bu sonuca ulaştık. Hem PEUGEOT Türkiye çalışanları, hem de büyük bir kısmı evden çalışan bayi teşkilatımız ortamın getirdiği çeşitli zorluklara rağmen büyük bir gayret göstererek bu başarıyı elde ettiler.” dedi.

2021’İN İKİNCİ YARISINDA SÜRPRİZ GELEBİLİR

2021 yılında, çok olağanüstü bir durum olmadığı sürece, pazarın 2020 yılının üzerinde gerçekleşeceğini ön gördüklerini ancak yine de temkinli yaklaştıklarını ileten Anaç; “Kusursuz müşteri deneyimi, müşteri temas noktasındaki dijital süreçlerde teknolojik atılımlar, bayi teşkilatının gelişimi ve stratejik ürün planlama yeni yılda en çok önem verdiğimiz konular olacak. 2021 yılının başında yeni PEUGEOT 208 modelimizi Türkiye pazarına sunuyoruz. Ek olarak bildiğiniz gibi PEUGEOT markası elektrikli otomobiller konusunda çok iddialı. Yurt dışında ‘Seçme Özgürlüğü – Freedom of Choice’ yaklaşımı ile her modelimizin farklı motor seçenekleri tüketiciler ile buluşuyor. Biz bugüne kadar Türkiye ile ilgili planlarımızı altyapı durumuna göre şekillendireceğimizi söylemiştik ve her geçen gün altyapının geliştiğini görüyoruz. Yapılan araştırma çıktıları da Türk tüketicilerinin elektrikli bir araç tercih edeceklerse seçimlerinin PEUGEOT olabileceğini gösteriyor. 2021’in ikinci yarısında bir sürpriz yapabiliriz.’ dedi.