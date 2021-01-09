Peugeot 2020 yılında da SUV liderliği elden bırakmadı

Peugeot Türkiye, aralık ayında gerçekleştirdiği 4.224 adet SUV satışı ile toplam SUV segmentinin lideri oldu. Ocak ayından aralık ayı sonuna kadar gerçekleştirdiği toplam 25 bin 960 adet SUV satışı ile 2020 yılını da toplam SUV’da lider olarak tamamladı.

Peugeot Türkiye, aralık ayında gerçekleştirdiği 4.224 adet SUV satışı ile toplam SUV segmentinin lideri oldu. Ocak ayından aralık ayı sonuna kadar gerçekleştirdiği toplam 25 bin 960 adet SUV satışı ile 2020 yılını da toplam SUV’da lider olarak tamamladı.

Toplam pazarda ise PEUGEOT Türkiye, %5,7 pazar payı ve 43.674 adet satış ile markalar sıralamasında beşinci sırada yer aldı. Benzersiz sürüş keyfi sunan modelleriyle beğeni toplayan PEUGEOT Türkiye,aralık ayı fırsatlarını ocak ayında da sürdürüyor. Ocak ayında tüm PEUGEOT’larda %0 faiz avantajı, sınırlı sayıda PEUGEOT’da 229.200 TL’den başlayan fiyatlar sunuluyor.

PEUGEOT MODELLERİ İÇİN 2021 KAMPANYASI

Ocak ayına özel tüm Peugeot’larda kampanyalar bulunuyor:

PEUGEOT SUV 3008’de 150.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı;

Yedi kişilik oturma kapasitesi,yeni Peugeot i-Cockpit® ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi Dizel motora sahip yeni PEUGEOT SUV 5008’de 120.000 TL için 24 ay %0 faiz avantajı;

PEUGEOT SUV 2008’de 229.700 TL’den başlayan fiyatlar ve 100.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı;

Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin mükemmel birleşimi ile D-Sedan segmentindeki standartları yeniden belirleyen PEUGEOT 508’de 120.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı;

Yeni ve etkileyici dijital PEUGEOTi-Cockpit®, panoramik cam tavan ve EAT8 tam otomatik şanzıman ile sunuluyor. Yeni PEUGEOT 308’de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229.200 TL’den başlayan fiyatlar ve 30.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı;

Güçlü SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren PEUGEOT Rifter’da100.000 TL için 24 ay %0 faiz avantajısunulurken;üstün yakıt ekonomisi, efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan PEUGEOT hafif ticari aileside%0 faiz avantajıyla sunuluyor.