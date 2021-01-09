Suzuki, yeni yıla Vitara ve Swift Hibrit modellerine özel olarak 0 faiz kredi uygulamasıyla başladı. ALLGRIP 4×4 sürüş sistemi, verimli yakıt tüketimi ve ileri güvenlik teknolojilerine sahip Vitara’ya 100 bin TL’ye 12 ay %0 faiz veya 284 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. %20’yi aşan yakıt tasarrufu ve güvenlik özellikleriyle sınıfının en donanımlı ve uygun fiyatlı modeli Swift Hibrit ise yine Ocak ayına özel 60 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz veya 9 bin TL nakit alım desteği ile satışa sunuluyor.

Vitara ve Swift Hibrit’te 0 faiz fırsatı başladı. Suzuki, 2021 yılına otomobil sahibi olarak başlamak isteyenlere özel bir uygulama devreye aldı. Buna göre,Vitara ve Swift Hibrit modelleri Ocak ayına özel uygun faiz avantajları veya özel fiyat fırsatlarıyla satın alınabiliyor. Vitara’ya, Ocak ayı boyunca 100 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz imkanı var. Veya 284 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Otomatik vitesi, güvenlik özellikleri, yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufuyla sunuluyor. Sınıfının en donanımlı ve uygun fiyatlı modeli Swift Hibrit ise 60 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz fırsatı dikkat çekiyor Ayrıca 9 bin TL nakit alım desteğiyle satışa sunuluyor.

4 TEKERDEN ÇEKİŞ KABİLİYETİ

Vitara, yeni nesil dört tekerlekten çekiş teknolojisi ALLGRIP ile kullanıcılara şehirde konforu, arazide ise heyecanı sunuyor. Vitara, 4 farklı sürüş modunun yanı sıra 10.1 inç’lik multimedya ekranıyla kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına yanıt verebiliyor. Bununla birlikte, çift kademeli ve tamamen açılabilen panoramik sunroof da Vitara’yı rakiplerinden ayıran özellikler arasında yer alıyor. 6 ileri tam otomatik şanzıman ve LED far gibi daha birçok standart özelliği kullanıcıların beğenisine sunan Vitara, çift renk seçenekleri ve tasarımıyla dikkatleri çekiyor.

TASARRUF ODAKLI YENİ SWİFT

Suzuki Swift Hibrit, sahip olduğu Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi ile hibrit otomobiller dünyasının öncü modelleri arasında yer alıyor. Swift Hibrit, içten yanmalı motora destek olmak ve emisyonu azaltmak için kullanılan entegre marş alternatörü sayesinde (ISG)şehir içi kullanımlarında yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu sağlıyor.Ülkemizde GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle satışa sunulan Swift Hibrit, LED farlar ve LED stop lamba grubu, 16 inç alaşım jantlar, 9 inç dokunmatik multimedya sistemi ve navigasyon, LCD yol bilgi ekranı, anahtarsız çalıştırma sistemi ve çift renk seçenekleriyle sınıfının en donanımlı otomobillerinden birisi olma özelliğini taşıyor.