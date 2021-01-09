Egea Cross fiyatıyla zirveye oynayacak

Fiat Egea Cross fiyatı ne kadar? Egea Cross 154 bin 900 bin TL’den başlayan fiyatıyla satışa sunuldu. Yeni Egea ise 130 bin 900 liralık etiket taşıyor.

Fiat Egea Cross fiyatı ne kadar? Fiat Egea Cross fiyatı ne kadar? Egea Cross 154 bin 900 bin TL’den başlayan fiyatıyla satışa sunuldu. Yeni Egea ise 130 bin 900 liralık etiket taşıyor. Egea Model Ailesi’nin yenilenen versiyonları ülkemizde satışa sunuldu. Tamamen yenilenen Egea model ailesi Easy (Sedan) / Street (diğer gövdeler), Urban ve Lounge isimli üç farklı donanım seviyesine sahip.

DİKKAT ÇEKEN YENİ ÖN YÜZ

Ailenin tamamında, yeniden yorumlanan ön ızgara ve yeni yaklaşıma işaret eden Fiat logosu yer alıyor. Farları yeniden tasarlanan model ailesinin tüm gövde seçeneklerinde seçilebilen hem ön hem de arkada kullanılan LED teknolojisi otomobile daha modern bir görünüm kazandırıyor. Aktif güvenliği de artırıyor. Önde FullLED far teknolojisi gelişmiş görünürlük ile sürüş güvenliğine katkı sağlarken, aynı zamanda otomobilin enerji tüketimini, dolayısıyla CO2 emisyonlarını azaltıyor. Krom detaylarla zenginleşen ön tamponun alt bölümü de yeni ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Yenilenen tasarımda, donanım seviyelerine göre değişen, modern görünümlü yeni 16 inç ve elmas kesim 17 inç alaşım jantlarla da dikkat çekiyor. Egea Ailesi’nin iç mekanında ise daha önce kullanılan göstergenin yerini Egea’ya özel tasarlanan yeni 7 inçlik, sürücüsünün hayatını kolaylaştıran renkli ve dijital gösterge paneli alıyor. Yeni dijital gösterge, 10 inç dokunmatik ekrana sahip tamamen yeni 5’inci nesil UConnect multimedya sistemi ile entegre çalışıyor.

HANGİ DONANIMDA NELER VAR?

Egea Sedan’ın giriş versiyonu niteliğindeki Easy donanım seçeneğinde, yeni tasarıma sahip 15 inçlik jantlar var. Parlak siyah ön ızgara ile halojen ön ve arka farlar dikkat çekiyor. Urban donanım seviyesinde yeni 16 inç stil jantlar, Full Led ön ve Led arka farlar ile sis farı standart olarak yer alıyor. Urban donanım seviyesinde ayrıca, Carplay /Android Auto desteği, 7inçlik multimedya sistemi de yer alıyor. Sedan’ın en üst donanım versiyonu olan Lounge’da ise 17 inçlik elmas kesim alaşım jantlar, Full Led ön ve Ledarka farlar ile karartılmış arka camlar ve iç mekanda 10inçlik multimedya sistemi ve 7 inçlik gösterge paneli kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Tüm bunlara ek olarak anahtarsız giriş & çalıştırma, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Arka Sıra USB Çıkışı ve Geri Görüş Kamerası da bu versiyonda standart olarak sunuluyor.

GÜVENLİĞE ÖNEM VERİYOR

Egea Model Ailesi en güncel Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile üretilirken, yenilenen multimedya sistemi aynı anda iki telefonu Bluetooth üzerinden kablosuz bağlama olanağı da sunuyor. Egea Ailesi ayrıca‘Trafik İşareti Tanıma Sistemi’, ‘Akıllı Hız Asistanı’, ‘Şerit Takip Sistemi’, ‘Sürücü Yorgunluk uyarı Sistemi’, ‘Akıllı Uzun Far’, ‘Kör Nokta Uyarı Sistemi’, Ön park sensörleri ve Anahtarsız giriş/çalıştırma ve kablosuz akıllı telefon şarj gibi özellikleriyle de hayatı kolaylaştırmaya hazırlanıyor. Ayrıca Sedan modelinde isteğe bağlı sunulan Eller Serbest Bagaj Sistemi ile kullanıcısının hayatını kolaylaştırıyor. Aile, bu yıldan başlayarak, önümüzdeki yıllarda da kompakt sınıfın yine en güçlü modeli olacağını sinyallerini veriyor.

EGEA CROSS’UN 3 FARKLI SEÇENEĞİ VAR

Fiat Egea ailesinin yeni üyesi Egea Cross, Tofaş’ta üretilen ilk crossover modeli olmasının yanında; yeni bir hedef kitleye yönelik, çok yönlü bir otomobil olarak da ön plana çıkıyor. Egea Cross, güçlü vecesur tasarım hatları, farların altına kadar uzanan yeni ızgara görünümü ile bir crossover modelde olması gerektiği gibi geniş ve heybetli görünüyor. Yeni süspansiyon yapısı, yeni jant ve lastik ölçüleriyle Egea Cross’un yerden yüksekliği, diğer gövde seçeneklerine göre4 cm artıyor. Tüm Cross versiyonlarında standart sunulan tavan rayları sayesinde Egea Cross, hatchback muadiline göre toplamda 7 cm yükselmiş oluyor. Street, Urban ve Lounge donanım seviyeleri ile tercih edilebilecek olan Fiat Egea Cross, güçlü görünümünü perçinleyen daha büyük lastikleriyle de gerek tasarımsal gerekse işlevsel farkını ortaya koyuyor.

7 CM DAHA YÜKSEK

Egea Hatchback’ten 7 cm. daha yüksek olan Egea Cross’un, gövde mimarisi daha yüksek bir sürüş pozisyonu sunuyor. Egea Cross’un crossover detayları çamurlukların etrafındaki gövde kaplamaları ile başlayarak yanlarda ve ön tarafta da devam ediyor. Cross için özel tasarlanan kaslı ön ve arka tampon, yan marşpiyeler ve bu gövde tipine özel tavan rayları da otomobile güçlü ve gösterişli görünümünü beraberinde getiriyor.

BENZİNLİ MOTORLARI NASIL?

Yenilenen Egea ve Egea Cross motor gamına eklenen, yepyeni 100 HP gücünde 1.0 litrelik Firefly T3 motorla dikkat çekiyor. FireFly Turbo motor ailesinin bir parçası olan 1.0 Firefly T3, düşük tüketim ve emisyon değerlerini, daha çok güç ve tork ile birleştirerek üstün performans sunuyor. Yeni 1.0 litrelik motor, düşük devirde kullanıma sunduğu yüksek çekiş gücüyle son derece akıcı ve keyifli bir sürüş ve düşük ses seviyesiyle üstün sürüş konforu da sağlıyor. Motorun CO2 emisyonu 121 gr/km (WLTP normuna göre) değerine kadar düşüyor ve aynı zamanda daha az yakıt tüketimi sağlıyor. Euro 6D final uyumlu Multijet dizel motorlar ise 1.3 litre 95 HP ve 1.6 litre 130 HP (daha önce 120 HP) olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunuyor. İyileştirilen performans ve 110 gr/km’den (WLTP normuna göre) başlayan CO2 emisyon değerleriyle yeni dizel motor ailesi verimlilik seviyesiyle öne çıkıyor.