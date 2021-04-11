Otomotiv talebi pandemiyle ayakta

Pandemiyle birlikte otomotiv pazarında hafif bir gerileme görülse de pazar birçok Avrupa’dan daha hızlı toparlandı. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç “Sürmekte olan bireysel seyahat etme ihtiyacı ve markaların tüketiciler açısından avantajlı kampanyalar sunması, 2021’de de pazarın hızlı başlamasına sebep oldu. Mart ayının ikinci yarısında artan döviz kurları ile oluşan fiyatlardaki artış beklentisi ile ilk çeyreğin sonunda talep patladı” yorumunu yaptı.

ALİ YILDIRIM

Otomotiv sektörü Türkiye’de koronavirüs pandemisine rağmen altın yılını yaşıyor. Satışlarda beklenmedik rekorlar kaydedilirken, ilk çeyrekteki satış performansı yılın geri kalanında artan kur ve faizle vites düşüreceğe benziyor. Pandemiyle başlayan süreci değerlendiren Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, pazarı ve beklentileri değerlendirdi. 2020 yılına otomotiv pazarının yüksek bir tempoyla girdiğini hatırlatan Aytaç, salgının başladığı mart ve nisan ayında durgunluk sürecinin başladığını söyledi.

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE BİR PAZAR OLDU

Aytaç, mayıs ayının ortasından itibaren pazarda hızlı bir artışın görüldüğünü ifade ederek “Ötelenen talebin ve pandemi sürecinde bireysel araç kullanım ihtiyacının uygun faiz oranlarıyla tetiklenmesi sonucunda araç satışları geçen yıl pazar beklentisinin üzerinde gerçekleşmişti” dedi.

AVANTAJLI KAMPANYALARIN ETKİSİ BÜYÜK

Bu yılın ilk çeyreğine de değinen Aytaç “2021’in ilk üç ayında da, toplam pazarımız kuvvetli bir başlangıca imza attı. Bir önceki yıla göre yüzde 60 büyüdü. Bu da 2020’ye göre daha iyi bir pazar büyüklüğü yaşayacağımızı gösteriyordu. Sürmekte olan bireysel seyahat etme ihtiyacı ve markaların tüketiciler açısından avantajlı kampanyalar sunması, 2021’de de pazarın hızlı başlamasına sebep oldu” diye konuştu.

YA FİYAT ARTARSA KORKUSU SÜRÜYOR

Artan döviz kurları ve faizle birlikte satın almada agresifliğin başladığı görülürken Altan Aytaç şu değerlendirmeyi yaptı: “Mart ayının ikinci yarısında artan döviz kurları ile oluşan fiyatlardaki artış beklentisi ile ilk çeyreğin sonunda talep patladı, stoklar tükendi ve yılın ilk iki ayında olumlu seyreden pazar Mart ayında tüm zamanların rekorunu kırarak 100 bin adede yakın gerçekleşti. Otomotiv pazarını etkileyen ekonomik faktörlerin başında gelen faiz oranları ve döviz kurlarındaki sert yükselişlerle talebin ikinci çeyreğin başında biraz daha durgun seyretmesini bekleyebiliriz. Ekonomik parametrelerdeki dalgalanmalar ve devam eden pandeminin yarattığı endişelere rağmen; Türkiye otomotiv pazarının 2021 yılında da geçtiğimiz yıla yakın seviyede seyredeceğini düşünüyoruz.”

FİAT LİDERLİĞİ SÜRDÜRÜYOR

Fiat markası hakkında da bilgi veren Aytaç “Fiat markası olarak ilk çeyreğin sonunda toplam pazardaki liderliğimizi sürdürüyoruz. Satış performansımızın yanında hizmet çeşitliliğimizi de sürekli arttırarak müşterilerimiz için değer yaratmaya markamız ile olan deneyimlerini her gün biraz daha değerli hale getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ÜRETİMDE ETKİ VAR AMA YANSIMASI AZ’

Pandemiyle birlikte birçok üretici normalleşme sürecine girerken Fiat’ta da üretim durmuş otomotiv yerine sağlık çalışanları için siperlikler ve kabin gibi birçok sağlık ekipmanı üretimi başlamıştı. Bu senede etkileşimlerin olduğunu fakat en az seviyede yansıttıklarına değinen Altan Aytaç “Tofaş Fabrikası’nın, kalite verimlilik, teknoloji seviyesinin yanı sıra, esnek üretim kabiliyeti sayesinde geçtiğimiz yıl da dahil olmak üzere pandeminin küresel tedarik zinciri ve otomotiv üretimindeki etkilerini mümkün olduğu kadar az yansıtmayı başardık. Fabrikamız geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da iki vardiya düzeninde çalışmaya devam ediyor” dedi. Çip krizine de değinen Aytaç şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünya genelinde, otomotiv sektörü de dahil birçok sektörü etkisi altına alan mikroçip üretim kapasitesi ve tedarik darboğazı maalesef halen sürmekte. Sektör olarak tedarik sorununun üretime etkilerini azaltmak için çalışıyoruz. Dış kaynaklı kriz etkilerini en kısa sürede aşmaya çalışıyoruz.”

EGEA CROSS’UN ÜST DONANIMI İLGİ GÖRÜYOR

Fiat’ın en yeni modeli olan Egea Cross’a da satış rakamlarından görüldüğü üzere beğeni yüksek. Model hakkında detay veren Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç “Egea Cross’a çok kuvvetli bir talep var. Özellikle yenilenen Egea Ailesi’ndeki yeni teknoloji ve konfor özelliklerini deneyimlemek isteyen müşterilerimiz üst donanım seviyesindeki araçlarımızı daha çok tercih ediyor. Egea Cross’a olan ilginin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bildiğiniz gibi Egea Ailesi ve Cross, Avrupa pazarlarında geçtiğimiz yılın Kasım ayından itibaren satışa sunuldu. Orada da benzer şekilde ailenin beğenildiğini ve ilgi gördüğünü söyleyebiliriz” yorumunu yaptı.

SUV BÜYÜYOR AMA SEDANA TALEP YÜKSEK

Otomotiv pazarında tercihler hakkında da bilgi veren Altan Aytaç, SUV’deki artışa değindi. Aytaç “SUV pazarı dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyümeyi sürdürüyor ancak sedan pazarı da gerilemiyor. Özellikle C-sedan pazarı toplam otomobil pazarının 1/3 ünü oluşturmaya devam ediyor. SUV segmenti büyümeye devam ederken sedan otomobillere yönelik kuvvetli talebin de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de devam edeceğini düşünüyoruz” dedi. Dünyada başlayan B-SUV talebinin Türkiye’de de oldukça yükseldiği görülürken Aytaç Fiat’ın bu segmentte şimdilik bir planlarının olmadığını ifade etti.

PANDEMİYLE BİRLİKTE KARGO TİPİ ARAÇLARA RAĞBET ARTTI

Pandemiyle birlikte tüketicilerin hayatında büyük bir değişiklik olduğunu söyleyen Altan Aytaç “Her alanda; fiziksel temasın en aza indiği, sosyal mesafe kavramının hayatımıza girdiği, tedbir, temizlik ve hijyenin en önemli önceliklerimiz olduğu bir dönemin içerisindeyiz. Değişen önceliklerimiz tüketim alışkanlıklarımızı da etkiliyor. Bizler de değişen alışveriş alışkanlıkları ile büyüyen şehir içi lojistik hizmetleri sektörünün hafif ticari araç pazarında kargo araçlara olan talebe olumlu etkilerini gözlemliyoruz. Bu durum sonucunda özellikle Doblo ve Fiorino Cargo modellerimize olan talebin arttığını görüyoruz” açıklamasını yaptı.

‘YOL ARKADAŞIM’ HAYAT KURTARIYOR

Fiat’ın gelişen teknolojiye tepkisinin yerli ar-ge ekibiyle oldukça yüksek olduğuna değinen Altan Aytaç “Sadece ürünlerimizle değil müşteriye verdiğimiz hizmetlerle de değer yaratmayı hedefliyoruz. Dijitalleşmeyi odağımıza alırken, müşterilerimizin hayatlarını maksimum seviyede kolaylaştırmak da bir diğer hedefimiz. Fiat Yol Arkadaşım Connect’i ilk günden bugüne kadar yeni fonksiyonları devreye alarak zenginleştirdik ve müşterilerimize fayda yaratacak yeni uygulamalar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Tofaş’ta geliştirilen Fiat Egea’nın yanı sıra hafif ticari araç modellerimiz Doblo, Fiorino ve Ducato ile de ülkemizdeki ilk uzaktan erişim teknolojisi olan Fiat Yol Arkadaşım Connect’i geniş kitlelere ulaştırabilmek bizim için çok değerli.

Uzaktan bağlanabilirlik teknolojisiyle araç ile sürücüyü, sürekli zenginleştirdiğimiz Fiat Yol Arkadaşım aplikasyonu sayesinde birbirine bağlayarak, müşteri deneyimini farklı ve ayrıcalıklı bir boyuta taşıyoruz. Connect ile kullanıcılara; Araç Lokasyonu, Lastik Durumu, Uzaktan Kapı-Bagaj Açma Kapama, Kaza Anında (Hava Yastığı Açılması Durumunda) Ambulans Çağırma Hizmeti, Çekilme Uyarısı, Kaza ve Kara Nokta Bildirimi, Hız ve Mesafe Limiti, Yolculuklarım-Servis/Bakım Bilgileri, Acil Yol Arkadaşım, Araç İkaz Bildirimleri, Araçtan Uzakta İken Araç Menzil, Yakıt ve Akü Durum Bilgisi gibi fonksiyonlar sunuyoruz” dedi.

AKILLI KASKOYU DEVREYE ALDIK

“Ayrıca filo şirketlerinin tüm araçlarının künyelerini ve verilerini tek ekranda toplayan, analiz eden ve dönüştüren akıllı bir filo yönetim sistemimizi de devreye aldık” diyen Altan Aytaç sözlerine şöyle son verdi: “Tüm araçlarının verilerini tek ekranda kolayca yöneterek iş verimliliğinde artış elde etmelerini sağlayan Connect Filom ve kasko poliçelerinde ‘Akıllı Fiyatlandırma’ dönemini başlatan Connect Kasko gibi uygulamalarımız ile ürünümüzü Fiat sahipleri için daha fazla değer yaratmak amacıyla sürekli geliştiriyoruz. Fiat Yol Arkadaşım Connect’i sadece yeni bir Fiat satın alan müşterilerimize değil, daha önce Fiat Egea, Doblò ve Fiorino modellerimizi satın almış mevcut araç parkımızdaki müşterilerimize de sunabiliyoruz. Bu yıl daha fazla Fiat kullanıcısı Connect’ten yararlanabilsin diye LPG’li Egea sahiplerine de bu hizmeti sunmaya başlıyoruz. Böylece kullanıcıların araç yakıt seviyelerini önceden görmelerini ve seviye takibi yapabilmelerini de sağlamış oluyoruz. Benzer şekilde Ducato okul servisleri için de devreye alacağımız bir özellik daha planımızda.”