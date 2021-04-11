Türkiye’deki ilk modelini tanıtan MG ZS EV ile sahne aldı. 394 bin liralık başlangıç fiyatıyla dikkat çeken elektrikli model, 263 kilometrelik menziliyle dikkat çekiyor. 7 yıllık pil garantisiyle pazara sunulan ZS EV modelinde aynı zamanda geri alım garantisi de verilecek.

Türkiye’nin sadece elektrikli olarak pazara çıkan MG, kompakt SUV modeli ZS EV ile dikkat çekiyor. Kısa sürede oldukça ilgi toplayan model, klasik içten yanmalı SUV fiyatına Türkiye’de yola çıktı. 394 bin liralık başlangıç fiyatına sahip olan model yükselen SUV segmentiyle beğeniye sunuluyor. Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin “MG’nin ileri teknoloji ürünü ZS EV modelini yoğun ilgiyle karşılandığı Avrupa’dan sonra ülkemizde de satışa sunmaktan heyecan duyuyoruz. MG markasını temsil edecek olmak, projenin ilk gününden itibaren bize büyük heyecan verdi” dedi.

394 BİN LİRAYA YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ SUV

Dağtekin, İngiliz MG markasının Çinli otomotiv devi SAIC Motor’a (Shanghai Automobile Industry Corporation) bağlı olarak faaliyetlerini yürüttüğünü söyledi. Özel bir ön satış kampanyasıyla Comfort donanım seviyesindeki MG ZS EV 394 bin TL, daha yüksek Luxury donanımlı modeli ise 409 bin TL’lik anahtar teslim satış fiyatıyla sunuluyor. Bu fiyatlar, Mayıs sonuna kadar geçerli olup ön satışa özel ücretsiz Wallbox akıllı şarj cihazı ile kurulumunu da içeriyor. 40 bin TL kaparo veren MG ZS EV alıcıları Mayıs ayının sonundan itibaren otomobillerini teslim almaya başlayacaklar.

ALIM GARANTİSİ SUNUYOR

Doğan Trend Otomotiv’in MG ZS EV’yi Türkiye’de sıra dışı bir şekilde pazara arz ettiğini vurgulayan Dağtekin “Kimi müşterilerin elektrikli otomobillere dair aklındaki tüm soru işaretlerini silmek için özel bir geri alım garantisi sunuyoruz. Bir Doğan Trend Otomotiv girişimi olan Suvmarket.com’un verdiği güç ile yarattığımız, MG ValueGuard isimli, aracın değerini koruyan bu program ile müşterimiz 1 senenin sonunda aracını başka bir MG ile değiştirmek isterse ZS EV Luxury’sini 390 bin TL’den takasa alırız diyoruz. Yani 409 bin TL’ye sattığımız arabayı 390 bin TL’den almayı garanti edeceğiz. Bizim aracımıza güvenimiz tam ama bir elektrikli araçla hayata uyum sağlayamadığını hisseden müşterilerimize de araçlarını370 bin TL’den geri almayı garanti edeceğiz” açıklamasında bulundu.

263 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Araç ile ilgili bilgiler veren MG Türkiye Marka Direktörü Tolga Küçükyumuk “ZS EV, çağdaş bir SUV tasarımını en güncel elektrikli araç teknolojisiyle harmanlıyor. MG ZS EV, 143 HP (105 kW) güç ve 353 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip. Motoru besleyen 44,5 kWsa’lik batarya ise 263 km (WLTP) menzile olanak tanıyor. 0-100 km/s ivmelenmesi 8,1 saniye olan yeni MG ZS EV, DC şarjla sadece 40 dakikada bataryasını yüzde 80 seviyesine kadar şarj etme olanağı sunuyor. Kullanıcısına ev veya iş yerindeki bir AC şarj cihazından aracı yüzde 100 şarj seviyesine 7 saatte ulaşma olanağı sunan MG ZS EV, şehirli yaşam için ideal bir seçim olarak öne çıkıyor” diye konuştu.

8.2 SANİYEDE 100 KM

44,5 kWsa kapasiteli su soğutmalı lityum iyon batarya WLTP normuna göre tek bir şarjla 263 km’ye varan bir sürüş menzili sunuyor. WLTP’nin şehir döngüsü ile menzil 372 km’ye ulaşıyor. Ön aksın üzerine monte edilen sabit mıknatıslı senkron elektrik motoru 353 Nm anlık tork sağlıyor ve 143 PS’ye eşdeğer 105 kW güç üretiyor. Ön tekerleklere aktarılan güç ile MG ZS EV, 8,2 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor ve 140 km/s azami hıza ulaşıyor.

40 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ

ZS EV’yi şarj etmek ise aracın her iki yanından da kolay erişim sağlamak için ön ızgaraya monte edilen CCS ve Tip 2 bağlantı noktası sayesinde çok kolay. CCS soketi, hızlı şarj amacıyla iki ek güç kontağı bulunan ve AC ve DC şarj tipini destekleyen Tip 2 soketinin gelişmiş bir versiyonu. ZS EV, hızlı şarj özelliği ile 50 kW kapasiteli bir DC şarj istasyonunda sadece 40 dakikada yüzde 80 seviyeye şarj edilebiliyor. ZS EV, evde standart bir 7.4 KW ev tipi şarj cihazı ile yaklaşık 6 saatte tam şarj edilebiliyor. Araç, acil durumlarda standart 3 pinli bir fişle de şarj edilebiliyor.

7 YIL PİL GARANTİSİ

Kağan Dağtekin “Pil garantisi 7 yıllık garantiye dahil. Elektrikli otomobillerin yüzde 85’i İstanbul’da satılıyor. Bu kapsamda, ilk yapılanmamızı İstanbul’da tamamlayacağız. Sene sonuna kadar İstanbul’daki 4 noktada araçlarımızı ulaşılabilir hale getireceğiz. Bayilik açısından ilk etapta Bursa, İzmir ve İstanbul’da kesin olacağız. Ardından Ankara, Antalya ve Adana gündemimizde olacak. Suzuki ve MG’nin sinerjileri olan yerler olacak. Bunun dışında başlı başına MG satışı gerçekleştiren noktalar da olacak. Elektrikli araç satışı çok farklı bir olay, farklı odakları var. Bunun için bayiliğin yanında test ve deneyim merkezleri oluşturacağız. Seneye başlarken toplam 1000-1100 araç satacağız diye yola çıktık. Bunun 500 kadarı elektrikli ve Plug-in Hybrid bir modelimiz gelecek ve o olacak diye hedeflemiştik. Bir de bu gördüğümüz elektrikli modelin benzinli versiyonu olacak” bilgisini verdi.