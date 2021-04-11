Türkiye’de Yılın Otomobili 2021 için finalistler belli oldu. 27 aday otomobilin katıldığı yarışmada 7 model finale kaldı.

Türkiye’de Yılın Otomobili 2021 için finalistler belli oldu. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının 7 finalisti, konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 9 Nisan’da yaptığı oylama ile belirlendi. Oylama sonucunda 27 aday otomobil arasından Dacia Sandero Stepway, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Peugeot 208, Renault Captur, Skoda Octavia ve Toyota Yaris finale kalmaya hak kazandı.

ÖDÜL TÖRENİ HAZİRAN AYINDA

Bu 7 finalist ALJ Finans, Bridgestone, Intercity, Shell Helix Motor Yağları ve TÜVTÜRK sponsorluğunda “Türkiye’de Yılın Otomobili” olmak için yarışacak. OGD üyelerinin oylarıyla belirlediği 7 finalist otomobil arasından en fazla puan alan finalist, Türkiye’de Yılın Otomobili seçilecek. Birinci olan otomobil için ödül töreni ise haziran ayında gerçekleştirilecek ve dijital platformlardan yayınlanacak.

6’NCI KEZ DÜZENLENİYOR

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, altıncı kez düzenlenecek “Yılın Otomobili” seçiminin gelenekselleştiğini belirterek “Finale kalan otomobiller oldukça iddialı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da son derece çekişmeli ve heyecan dolu bir yarışma bizi bekliyor” şeklinde konuştu.