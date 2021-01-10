Elektrikli araçların da ‘yıldız’ı olacak

Türkiye’nin yıldızlı premium markası Mercedes-Benz, 2020 yılında GLB, GLA, E-Serisi Sedan, E-Serisi Coupé, E-Serisi Cabriolet, S-Serisi Sedan ve EQC gibi çok sayıda yeni modelin Türkiye’de satışına başladı.

Türkiye’nin yıldızlı premium markası Mercedes-Benz, 2020 yılında GLB, GLA, E-Serisi Sedan, E-Serisi Coupé, E-Serisi Cabriolet, S-Serisi Sedan ve EQC gibi çok sayıda yeni modelin Türkiye’de satışına başladı.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar ise 2020 yılında Vito’nun satışına başlarken, Sprinter’ın da katkısıyla bu yıl da yolcu taşımacılığında önemli ölçüdeki pazar payını korumuş oldu.

ELEKTRİKLİ MODELLER DİKKAT ÇEKECEK

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan “2020 yılını, 15 bin 617 adet satışla kapatarak 2019 yılına göre yüzde 58 artış yakalayarak toplam pazardan aldığımız payı geliştirdik. Yeni teknoloji ve ürün markamız EQ altında sunulan, tamamen elektrikli ilk Mercedes-Benz modelimiz EQC ile birlikte elektrikli alandaki değişim sürecini başlattık. EQ markamız altında satışa sunacağımız ikinci modelimiz olan tamamen elektrikli EQA modelimizi 2021’in ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunmayı planlıyoruz. Markamızın elektrikli yolculuğuna, teknoloji ve lüksün kombinasyonu olan EQS modelimiz ile yılın üçüncü çeyreğinde devam edeceğiz” diye konuştu.

YENİ V SERİSİ İLK ÇEYREKTE GELİYOR

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz “Hafif ticari araç pazarında 2020 yılında toplam 5 bin 175 adetlik satış gerçekleştirdik. 2019 yılında pazara sunduğumuz Sprinter modelimiz, 2020 yılında da minibüs kategorisinin en fazla satılan aracı oldu. Ağustos 2020’de Türkiye’de satışa sunduğumuz Mercedes-Benz Vito modelimizi de dahil ettiğimizde 9 kişilik araç kategorisinin en fazla satılan aracı olarak 2020 yılını tamamladık. Benzersiz konforu ve özel tasarımı ile Yeni V-Serisi, yılın ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak” dedi.