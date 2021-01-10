20 yılın en yüksek pazarına Doblo dopingi

Fiat 2020 yılında da liderlik ipini göğüsledi. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç “Son 20 yılın en yüksek pazar payına ulaştık. Egea modelimiz lokomotif oldu ama Doblo’nun etkisi de yadsınamaz” dedi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılını geride bıraktı. Geçen yıl farklı sahnelere şahit olan sektöre ucuz para iştah verdi. Pazarı değerlendiren Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç “2020’ye de hızlı bir giriş yaptık. Ancak öngörülmesi zor bir sene oldu. Uygun faiz ortamı, pandemide otomobile olan talebi hızlandırdı. Otomobil bir yatırım aracına dönüştü. Türkiye toplam otomobil pazarı 2020 sonunda 772 bin 788 adetle kapandı. Markamız yılı açık ara lider olarak kapattı. Fiat markası olarak, 2020 yılında 137 bin 324 adet araç satış gerçekleştirdik ve yaklaşık yüzde 18 pazar payımız var. Otomobil satışlarımız 92 bin 364 pazar payımız yüzde 15,1. Hafif ticari araç satışlarımız ise 45 bin adet pazar payımız ise yüzde 27,6 olarak gerçekleşti. Son 20 yılın en yüksek pazar payına ulaştık. Egea modelimiz lokomotif oldu ama Doblo’nun etkisi de yadsınamaz” dedi.

TOFAŞ TARİHİNDEKİ EN ÖNEMLİ ÜRÜN

Ekim 2020’de tanıtımı gerçekleştirilen Egea Cross hakkında bilgi veren Aytaç “Tofaş’ın tarihindeki en önemli ürünlerden biri olan Egea ve Egea Cross ile yıla hızlı ve iddialı bir giriş yapıyoruz. Egea cross, tıpkı ailenin diğer üyeleri gibi donanım açsından eksiksiz bir model olarak geliştirildi” diye konuştu.

İLK 100 ADET ONLİNE SATILACAK

Egea Cross’un aynı zamanda Fiat online satış kanalı, web sitesi üzerinden de rezerve edilebileceğini söyleyen Altan Aytaç “Egea Cross sahibi olmak isteyen ilk 100 müşterimiz araçlarını sistemimiz üzerinden konfigüre edebilecek ve süreci bayilerimiz aracılığıyla takip edebilecek. Biz de Tofaş’ta geliştirilen bağlantılı araç teknolojimiz Fiat Yol Arkadaşım Connect’i ve Cross Aksesuar Paketi’ni online rezervasyon gerçekleştiren ilk müşterilerimize hediye edeceğiz” diye konuştu.