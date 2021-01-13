Seat Ateca modellerinde yeni yılda kampanya

SEAT yeni yılda gerçekleştirdiği kampanya ile Yeni Ateca Xperience ve FR donanımlı versiyonlarında 24 bin TL indirim. Ibiza’nın Style donanımlı versiyonunda ise 16 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuyor. Yeni Ateca için ayrıca 100 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz imkanı da bulunuyor.

Seat Ateca kampanya için yeni fırsatlar sunuyor. SEAT markası, yeni yıla, Ibiza ve Yeni Ateca modellerinde cazip indirimler sunuyor. Yeni Ateca modelinde bu indirimlere ek olarak avantajlı kredi oranları ile başladı. Yeni SEAT Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG S&S Xperience ve FR versiyonları 24 bin TL’lik indirimle 345 bin TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatla satışa sunuluyor. Full LED far sistemi, Dijital gösterge paneli, geri görüş kamerası, karartılmış arka camlar ve ön çarpışma uyarısı gibi özellikler Ateca modelinde standart olarak sunuluyor. Fiyat indirimine ek olarak tüm Ateca modellerinde 100 bin TL için, 12 ay vadede, yüzde 0 faiz oranı ile özel taşıt kredisi imkanı bulunuyor.

Ibiza modelinin yeni 1.0 lt Evo 80 HP Style versiyonu ise 16 TL indirim var. 154 bin TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarla alınabiliyor. Style donanım seviyesinde yağmur sensörü, hız sabitleme sistemi, arka park sensörleri, otomatik klima sunuluyor. Otomatik yanan kısa farların yanı sıra, yüksek kaliteye ve çözünürlüğe sahip 6,5 inçlik dokunmatik ekran da standart olarak yer alıyor. Yeni Ateca ve Ibiza’ya özel bu kampanya, 31 Ocak 2021 tarihine kadar kampanyaya katılan tüm SEAT Yetkili Satıcılarında geçerli olup; daha detaylı bilgiye www.seat.com.tr adresinden de ulaşılabilir.