Suzuki Swift hibrit segmentinin lideri oldu

Suzuki’nin Türkiye’deki ilk hibrit modeli Swift, 2020’de kendi segmentini lider olarak tamamladı. Swift Hibrit, “B” segmenti hatchback araçlar içerisinde 2020’de sınıfının en çok satan hibrit otomobili oldu.

Suzuki Swift hibrit, Türkiye pazarında ilk kez yerini aldığı 2020 yılını başarıyla geride bıraktı. Model, yılı kendi kategorisindeki hibrit otomobiller arasında lider olarak tamamladı. Swift Hibrit’in başarısı Swift modelinin toplam satışlarına da pozitif ivme kazandırdı, yılık toplam satışın %35’i hibrit versiyon satışlarından elde edildi. Yeni yılda, sınıfının en çok satanı Swift Hibrit sahibi olmak isteyenlere, Ocak ayına özel 60 bin TL’ye 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 9 bin TL takas desteği uygulaması sunuluyor.

DİZELE ALTERNATİF OLUYORLAR

Swift Hibrit’in Türkiye’de kısa zaman içerisinde elde ettiği başarıyı değerlendiren Suzuki Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Şirin Yurtseven; “Hibrit otomobiller, Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de dizel araçların en büyük alternatifi konumuna geliyor. Özellikle Swift modelimizin yer aldığı B segment hatchback sınıfında, artık dizel otomatik modellerin eski hakimiyetinin olmadığını görmekteyiz. Bu sınıfta sadece birkaç manuel vites seçeneğinde dizel modelleri görebiliyoruz. Swift Hibrit; Türkiye pazarındaki en donanımlı ve en uygun fiyatlı hibrit model olmasıyla pazarda dizel modellerin yerini almaya başladı ve kısa zamanda beğeni kazandı” açıklamalarında bulundu.

KENDİ KENDİNİ ŞARJ EDİYOR

Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi (SHVS) ile donatılan Swift Hibrit’te; içten yanmalı motoru destekleyen bir entegre marş alternatörü (ISG) ve fiş şarjına gerek duymayan 12 Volt’luk lityum iyon batarya yer alıyor. Kendi kendini şarj eden hibrit sistem, yakıt verimliliğini daha da artırıyor. Swift Hibrit’in kaputunun altında ise daha fazla yakıt ekonomisi ve daha düşük CO2 emisyon değerleri sunan dört silindirli 1,2 litrelik K12D Dualjet motor yer alıyor. 83 PS güç üreten motor, kombine edildiği CVT şanzıman sayesinde henüz 2.800 d/d’da 107 Nm torku kullanıma sunuyor. Etkili performansı ve yüksek gaz tepkilerine karşın K12D Dualjet motor; NEDC normuna göre sadece 94 gr/km CO2 emisyon değeri ve şehir içinde 100 kilometrede ortalama 4,1litre karma yakıt tüketimi değerine imza atarak, benzinli modeline kıyasla şehir içi kullanımda yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu sağlıyor.

ZENGİN GÜVENLİK DONANIMI

Swift Hibrit’in üstün güvenlik özellikleri arasında ise Adaptif Hız Sabitleme (ACC) Sistemi, Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Şerit Takip Sistemi (LDWS), şerit değiştirme uyarısı, yalpalama uyarısı, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (RCTA), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Adaptif Hız Sabitleme (ACC) ve Uzun Far Asistanı (HBA) bulunuyor. Ülkemizde GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle satışa sunulan Swift Hibrit, LED farlar ve LED stop lamba grubu, 16 inç alaşım jantlar, 9 inç dokunmatik multimedya sistemi ve navigasyon, LCD yol bilgi ekranı, anahtarsız çalıştırma sistemi ve çift renk seçenekleriyle sınıfının en donanımlı otomobillerinden birisi olma özelliğini taşıyor.