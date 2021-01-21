Jeep modellerine yılın 4 çeker ödülü

Jeep yeni yılda da her türlü yol koşulunda ödül avcılığına başladı. İngiltere’de yayınlanan 4X4 Magazine dergisi “Yılın 4×4 Ödülleri’nde Jeep Wrangler özel Off-Road Ödülü alırken, Renegade 4xe ise “En İyi Küçük SUV” seçildi.

Jeep yeni yılda da her türlü yol koşulunda ödül avcılığına başladı. İngiltere’de yayınlanan 4X4 Magazine isimli derginin “Yılın 4×4 Ödülleri’nde Jeep Wrangler özel Off-Road Ödülü alırken, Renegade 4xe ise “En İyi Küçük SUV” seçildi.

OFF-ROAD ÖZEL ÖDÜLÜ WRANGLER’E

Jeep Wrangler, derginin arazi performanslarının değerlendirildiği Off-Road Ödülü özel kategorisini bir kez daha kazandı. Uzman jüri üyeleri Wrangler’ın hem safkan arazi aracı özelliklerini hem de Afrika’nın doğal ortamında ve Londra’nın M25 çevre yolunda sergilemiş olduğu üstün sürüş özelliklerini övdü. Jüri değerlendirmelerinde ayrıca yeni 4xe -şarj edilebilir hibrit- versiyonuyla bu sınıftaki zorlu rakiplerinden ayrışan Jeep Renegade “En İyi Küçük SUV” olarak ödüllendirildi.

ASFALTA DEĞİL ARAZİYE ÇIKIYORLAR

Dünyanın önde gelen yayınlarından 4X4 Magazine Dergisi’nin uzman jürisi her yıl farklı üreticilere ait çok sayıda dört tekerlekten çekişli aracı test ediyor. Asfalt dışında zorlu off-road sürüş şartlarında gerçekleşen test süreçlerinin ardından araçlar; Küçük SUV, Orta ve Büyük SUV ile Performanslı SUV ve En iyi Off-road aracı gibi kategorilerde değerlendiriyor.