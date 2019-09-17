Brisa noktaları artık şarj ediyor

Brisa, E-Şarj iş birliği ile Otopratik mağazaları ve lastik satış noktalarında elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunmaya başladı.

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, elektrikli araçlar için ulusal çapta şarj çözümleri sunan E-Şarj ile özel bir iş birliği gerçekleştirerek müşterilerine lastiğin ötesinde, kesintisiz bir yolculuk deneyimi sunmaya devam ediyor. Yapılan iş birliği ile Brisa, bayilerinin ve araçlara 360 derece servis ve bakım hizmetleri sunan Otopratik mağazalarında elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunmaya başlıyor.

2022’YE KADAR ŞARJ İSTASYONU 35 KAT ARTACAK

Pazarın gelişiminde kritik öneme sahip yaygın şarj hizmeti konusunda çözüm sağlamak üzere Brisa ve E-Şarj güçlerini birleştiriyor. 2018’de bir önceki yıla göre 2 milyon artışla sayısı 5,1 milyona ulaşan elektrikli araç pazarı Türkiye’de de her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Özellikle batarya teknolojileri ve hızlı şarj istasyonlarındaki gelişim bu büyümede önemli bir rol oynuyor. Boğaziçi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Türkiye Ulaştırma Sektöründeki Elektrikli Araçların İklim Değişikliği ve Elektrik Talebi Etkileri Projeksiyonu başlıklı araştırma raporuna göre; 2022 yılına kadar ülkemizdeki elektrikli araç sayısının 56 kat artarak 140 bine, şarj istasyonu sayısının ise 35 kat artışla 14 bine ulaşacağını öngörülüyor.

İLK 3 ŞARJ İSTASYONU İSTANBUL VE BURSA’DA

İlk 3 şarj ünitesi ile İstanbul ve Bursa’daki mağazalarında hizmet veren Brisa, 2019 yılında bu şehirlerde yatırıma devam edecek ve aynı zamanda elektrikli araç kullanımının yoğun olduğu İzmir ve Adana gibi şehirlerde de yatırım yaparak hizmet noktalarının sayısını hızla artırmaya odaklanacak. Şirket ayrıca hızlı araç ve servis bakımı konusunda uzman mağaza zinciri Otopratik’lerde elektrikli araçlara özel elektrik/elektronik aksam hizmetlerinin eklenmesi için de çalışmalara başladığını duyurdu. Bu doğrultuda Brisalı yetkin mekanik ve elektrik teknisyenleri son teknoloji ekipmanlar ile elektrikli araçların ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

OTOPRATİK NOKTALARI ELEKTRİK VERECEK

Brisa Bilgi Teknolojileri Direktörü (CIO) Tekin Gülşen; “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de elektrikli araçlara gösterilen ilgi hızla artıyor. Pazardaki bu talebe uygun bir gelişimin sağlanabilmesi için endüstrinin öncülerinden biri olarak gerekli ürün geliştirme yatırımlarını uzun yıllardır gerçekleştiriyoruz. Bu alanda öncülüğü üstlenerek E-şarj ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği büyük önem taşıyor. Otopratik mağazalarımıza ve Türkiye’nin otomotiv sektöründeki en kuvvetli bayi ağımıza taşıyarak yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla müşterilerimize lastiğin ötesinde, kesintisiz bir yolculuk deneyimi sunmaya devam edeceğiz” dedi.

270 NOKTADA ŞARJ İSTASYONU VAR

Eşarj, şu ana kadar 5 milyon dakikanın üzerinde şarj işlemi gerçekleştirdi. Geniş ürün ağı ile her amaca uygun şarj çözümlerini müşterilerine sunarak, kullanıcıların elektrikli araçlarla ilgili daha iyi bir deneyim yaşamalarına imkan sağlıyor. Şu anda Türkiye’de elektrikli araç sunan tüm markaların iş ortağı konumunda bulunan tek şirket olan Eşarj, bu sayede elektrikli araç sahiplerine ilk andan itibaren hizmet sunabiliyor.

35-40 DAKİKADA 100 KİLOMETRE

E-Şarj iş birliğiyle Brisa noktalarındaki şarj istasyonları hızlı ve güvenilir hizmet sunuyor. Ortalama şarj süreleri araçların kabul ettiği güce göre değişiklik gösteriyor. Tesla ve Renault Zoe araçlar için yaklaşık 35-40 dakikada 100 km menzil alınabiliyor veya 1 saatte %50 (170km) şarj gerçekleştirilebiliyor.