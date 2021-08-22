Brisa’da çalışma modeli değişti

Brisa, İşin Geleceği’ne yönelik yol haritası kapsamında yeni esnek çalışma modellerini açıkladı. Hızla değişen dünyada, iş birliği ve ekip ruhu değerlerini kaybetmeden, Brisa ve çalışanlarının bu değişime öncülük etmesi hedefiyle hayata geçirdiği yeni modelde, haftanın belirli günleri ofisten, belirli günleri uzaktan çalışmayı kapsayan hibrit seçenekler ile tamamen uzaktan çalışma alternatifi bulunuyor. Ayrıca uzaktan çalışanların gıda ve ergonomi gibi ihtiyaçlarına yönelik farklı destekler de sunuluyor.

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, Boston Consulting Group (BCG) Türkiye iş birliğiyle oluşturduğu ve çalışanlarını geleceğe hazırlayan “İşin Geleceği” dönüşüm programının bir parçası olarak çalışma modellerini yeniden ele aldı. Bu kapsamda, şirketin tüm fonksiyonlarını temsil edecek şekilde anket çalışmaları yürütüldü. İhtiyaç ve geribildirimler de dikkate alınarak Brisa geneli 270’e yakın pozisyon için iş yapış şekilleri ve destek paketleri oluşturuldu. Yeni çalışma modelinin şirket kültürünü, takım ruhunu, güçlü şirket içi iletişimi ve iş birliğini desteklemesi amaçlanıyor.

ÜÇ FARKLI ÇALIŞMA MODELİ

Brisa’nın oluşturduğu yeni çalışma modelinde pozisyonların gereklilikleri kapsamında; haftada 1 gün uzaktan 4 gün ofisten, haftada 3 gün uzaktan 2 gün ofisten ve sahada çalışan ekipler için tamamen uzaktan çalışma seçenekleri bulunuyor. Çalışanlar kendi günlerini, haftalık/aylık olarak kendileri planlayabiliyor.

YENİ DESTEK PAKETLERİ

Brisa’nın yeni çalışma modelinde çalışanların sağlığı ve ergonomisi de unutulmadı. İnsan odaklı yaklaşımıyla Brisa, uzaktan çalışacak Brisalılar için ergonomi, gıda, iletişim ve sabit giderleri kapsayan destek paketleri sağlayacak; bedensel, ruhsal, zihinsel sağlıklarını destekleyen uygulamalar devreye alacak.

TOPLANTI PROGRAMLARI DEĞİŞTİ

Özellikle uzaktan çalışma nedeniyle iş ve özel hayatın iç içe geçmesinden dolayı Brisa, bu dengenin kurulabilmesi için yeni toplantı normları da belirledi. Buna göre toplantılar maksimum 50 dakika sürecek, Cuma günleri işlerin tamamlanması açısından 13.00’ten sonra toplantı planlanmayacak. Birbirini takip eden toplantılar arasına mola verebilmek amacıyla 10 dakika ara eklenecek.

İNSAN ODAKLI BAKIŞ AÇISI

“İşin Geleceği” dönüşüm planı ile iş yapış biçimlerini, çalışma ortamını ve iş gücünün geleceğini insana odaklı bir bakış açısıyla ele aldıklarının altını çizen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Nilgün Özkan şunları dile getirdi: Çalışanlarımıza “İşin Geleceği Senin İçin” diyerek başlattığımız geniş kapsamlı dönüşüm programımızın bir parçası olarak yeni çalışma modelimizi, hızla değişen dünyada çalışanlarımızın ve şirketimizin bu değişime öncülük etmesini destekleyecek şekilde oluşturduk. Hibrit modelimizde uzaktan çalışmanın avantajları ve ofislerde olmanın getirdiği takım ruhu, iş birliği, birlikte sosyalleşmeyi bir arada sağlayabileceğimiz bir model planladık. Şu an tüm altyapılarımız hazır, aşı ve normalleşme takvimlerine bağlı olarak yeni modelimizi devreye alacağız” dedi.