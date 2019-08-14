Brisa’nın kârlılığı arttı

Brisa, net kârını geçen yılın aynı dönemine göre arttırdı. Sabancı Holding şirketi Brisa, yılın ikinci çeyreğinde gösterdiği performansla yurt içi ve uluslararası pazarlardaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Brisa Türkiye’nin lastik pazarı lideri olmaya devam ediyor. Bridgestone, Lassa ve Dayton markalarının da Türkiye’deki temsilcisi olan Brisa, 2019 ikinci çeyrek dönemi finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ikinci çeyreğinde, ihracat tonajını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artırdı. Brisa yılın ikinci çeyreğini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 net kar artışı ile kapadı. Şirket, ikinci çeyrekte, geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla cirosunu yüzde 20 yükseltti. İlk altı ayda 1.6 milyar TL ciro rakamına ulaştı. Bu yaklaşım, geçen yılın aynı dönemine göre, FAVÖK’de %38, net karda ise %63 artış getirdi.

AKSARAY’DA HER ŞEY YOLUNDA

Brisa, son 2 yıl içinde, işletme sermayesi devir hızını 1,8’den 5’e çıkartarak rekor seviyede realize etti. Brisa Aksaray’daki yeni lastik fabrikası yatırımını da güçlü nakit yönetimi ve operasyonel performans ile istikrarlı bir şekilde planlandığı gibi gerçekleştiriyor. Brisa’nın 2019 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, küresel ve yerel pazardaki tüm zorluklara rağmen istikrarlı ve dengeli büyümeyi başardıklarına değinerek şunları söyledi:

DÜNYA STANDARDINDA LASTİK ÜRETİMİ

Şirketimiz, bu yıl için belirlediği hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor. Başarıyla yol alıyoruz çünkü gücümüzü bu topraklardan alıyoruz. İzmit ve Aksaray’daki yeni nesil teknolojilerle donatılmış fabrikalarımızda, mükemmeli bir yaşam biçimi olarak kabul eden çalışanlarımız, dünya standartlarında lastikler üretiyor.

8 YENİ PAZARA İHRACAT

Global pazarlardaki varlığımızı derinleştirerek, Asya Pasifik, Asya ve Avrupa’da toplam 8 yeni pazara ilk sevkiyatlarımızı gerçekleştirdik, 10 ülkede yeni iş ortaklıkları yaptık. Diğer yandan, Avrupalı araç üreticileri ile yeni iş birliklerini hayata geçirerek, ihracatta orijinal ekipman kanalımızı güçlendiriyoruz. Bu gelişmelerle, faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarların üzerinde büyüme performansı göstererek, pazar payı kazandık. Şirketimiz, hedefleri doğrultusunda global ve yurtiçi pazarlarda gerçekleştirdiği güçlü performansının rüzgarını, inşa ettiği akıllı kültürden alıyor. Brisalılar geleceğin yeteneklerini, mesleki ve kişisel becerilerini kazanmaya devam ediyor. Aynı zamanda iş yapış biçimimiz de geleceğin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde hızla dönüşüyor. Tüm iş süreçlerimizde dijital dönüşümü, veriye dayalı iş modellerini, her alanda yalınlaşmayı hayata geçirecek çalışmalarla geleceğe hazırlanıyoruz. Brisa cesaretle yol alıyor.” dedi.