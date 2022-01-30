Büyüme trendini sürdürdük

Konfor konusunda referans haline gelmiş olan Citroën, 2019 ve 2020 yıllarında yakaladığı büyüme başarısını sürdürdü. 2021 yılında, bir önceki yıla göre %4,6 daralan Türkiye otomotiv pazarında %5’lik bir büyüme rakamına ulaşan Citroën, güçlü ürün gamı ile hem binek hem ticari araç segmentlerinde satışlarını artırdı. Benzersiz bir SUV deneyimi sunan C3 Aircross, satışlarını %25 oranında artırmayı başardı. Geçtiğimiz yıl lansmanı yapılan ve cesur tasarımı ile ses getiren C4 ise sadece 6 aylık satışlarıyla segmentinde üçüncülüğü elden bir model oldu. Citroën’in verimli ve ekonomik motorlarla donatılan hafif ticari araç modelleri de yakalanan bu büyük başarıda önemli bir yere sahip oldu. Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “2021 yılında toplam 28.771 adetlik satışla %5’lik büyüme yakalayarak, düşüş gösteren bir pazarda başarılı sonuç elde etmek bizler için gurur verici. Türkiye otomotiv pazarında markalar sıralamasında ise 9. sıraya yükseldik. Son iki yıldır yakaladığımız büyüme trendinin 2021 yılında da sürdürülmesi bizim için çok önemliydi. Türkiye pazarındaki bu büyüme trendimize ek olarak global düzeyde de Avrupa ülkeleri ve Çin’den sonra 7. sırada yer almayı başardık. Hedefimiz önümüzdeki dönemlerde de hem Türkiye pazarında hem de globalde bu başarı hikayemizi devam ettirmek” şeklinde konuştu.

100 yılı aşkın geçmişi ile otomotiv dünyasının en köklü markalarından olan Citroën, global başarılarını Türkiye otomotiv pazarına yansıtarak 2021 yılını büyüme rakamlarıyla kapatmayı başardı. Hem binek otomobil hem de ticari araç segmentlerinde yakaladığı başarılar ile 2021 yılında adından söz ettiren Fransız devi, Türkiye otomotiv pazarında bir önceki yıla oranla %5’lik bir büyüme rakamı elde etti. Bunun yanı sıra Citroën dünyasında da bu başarılı grafiği ile önemli bir konuma ulaşan Citroën Türkiye, Avrupa pazarları ve Çin’in hemen arkasında bu alanda 7. sırada yer aldı.

“DARALAN PAZARDAN BÜYÜYEREK ÇIKTIK”

2021’in otomotiv sektörü için zorluklarla geçen bir yıl olduğunu ve özellikle çip krizi ile birlikte tedarik zincirindeki problemlerin yarattığı olumsuz etkiler sonucunda otomotiv pazarının bir önceki yıla göre daraldığını vurgulayan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Bu zorlu pazar koşullarında yakaladığımız %5’lik büyüme rakamıyla seneyi 29 bin adet seviyelerine yaklaşarak kapattık ve son iki yılda gösterdiğimiz büyüme trendini sürdürdük. Yakaladığımız bu trend ile Türkiye otomotiv pazarında markalar sıralamasında 9. sırada yer aldık. Bu büyümenin arkasında; stratejik ürün gamımız, başarılı iletişim planlarımız, hızla büyüyen bayi teşkilatımız ve müşterilerimize verdiğimiz değer var. En başından bu yana markamızın global hedefi olan, müşterilerimizin kalplerine dokunmayı ve onlarla sıcak bir ilişki kurmayı, güçlü bayi ağımız yardımıyla başarıyoruz. Müşterilerimizden ilham alarak onlara konforu yalnızca modellerimizle değil showroomlarımıza girdiklerinde de verdiğimiz tüm hizmetlerle hissettiriyoruz” şeklinde konuştu.

YENİLENEN MODELLERLE GELEN BAŞARI

Citroën, 2021 yılını binek otomobil segmentinde önemli başarılarla geride bıraktı. Fransız üretici, iddialı tasarımı ve arttırılmış konforuyla baştan aşağı yeniden tasarlanan, C3 Aircross ve geçtiğimiz yıl ortasında pazara giriş yapan yenilikçi teknolojinin vücut bulmuş hali C4 ile büyümeyi yakaladı. 2021 yılında ciddi bir ivme ile markanın büyümesine katkı veren modellerden, C3 Aircross’un satışları bir önceki yıla oranla %25 büyüyerek bu alanda en büyük başarıyı gösterenlerden bir tanesi oldu. Yeni C4 ise 2021 yılının ortasında Türkiye otomotiv pazarına giriş yapmasına karşın çok önemli bir başarının mimarı oldu. Yalnızca 6 aylık dilimde satışı gerçekleşen ve sınıfında fark yaratan model, 2021’i segmentinin 3.’sü olarak tamamladı. Bu başarılara ek olarak, otomotiv sektörünün mobilite dünyasına evrilmesine öncülük eden markalar arasında yer alan Citroën, Aralık ayında lanse ettiği Ami ile “herkes için mobilite” mottosunu bir kez daha vurguladı.

TİCARİ ARAÇTA REKOR BÜYÜME

Markanın geçtiğimiz yıl başarıları ve büyümesi yalnızca binek otomobil ile sınırlı kalmadı. Yılı ticari araç satışlarında da rekor büyüme ile kapatan Citroën bu alanda da başarılarını sürdürdü. Berlingo Van modelinde 2020 yılına oranla iki kat büyüme yakalarken, Jumpy 8+1 modelinde geçtiğimiz yıla oranla yakaladığı büyüme 3 kat oldu. Citroën Jumpy Van’da ise 2021 yılında bir önceki seneye göre %56’lık bir büyüme rakamı elde etti. Bütün bunlara ek olarak Fransız üretici, başarılarını ödüllerle taçlandırmayı da sürdürdü. Geleceğin ulaşım teknolojilerine öncülük eden Citroën, Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre iş birliğiyle düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri kapsamında halk jürisi tarafından “Yılın En İtibarlı Ticari Otomotiv Markası” seçildi.

CİTROËN DÜNYASINDA TÜRKİYE 7. SIRADA

Mobilitenin her alanına dokunan Citroën, global çapta da önemli bir ivme elde etti. Bu ivme içerisinde Citroën Türkiye ise yakaladığı çok değerli pozisyonunu korumayı başardı. Citroën Türkiye olarak markanın faaliyet gösterdiği büyük Avrupa pazarları ve Çin’in hemen arkasında 7. sırada yer almayı başardı ve kendi bölgesinde en yüksek satış rakamı elde eden ülke olarak Citroën Türkiye’de her alanda gelişimini sürdürdü.