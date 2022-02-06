Buz üstünde kaydırmaca

BOM Akademi’nin gelenekselleşen Kar ve Buz Sürüşü Etkinliği Çıldır ’da gerçekleşti. Çıldır Gölü üzerinde BMW ve MINI otomobiller ile BOM Akademi eğitmenleri eşliğinde buz sürüş eğitimleri verildi.

Borusan Otomotiv Motorsport’un deneyimlerini aktarmak amacıyla ve sosyal sorumluluk bilinci ile 2015 yılında faaliyete geçen BOM Akademi, gelenekselleşen Kar ve Buz Sürüşü Etkinliği’ni Çıldır ‘da gerçekleştirdi.

BENZERİ KUZEY AVRUPA’DA

Benzerleri Kuzey Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen adrenalin dolu bu etkinlikte; donmuş Çıldır Gölü üzerinde BMW ve MINI otomobiller ile yapılan buz sürüşü ve Kısır Dağı’nda Land Rover Defender araçlar ile gerçekleştirilen Land Rover Experience off-road kar sürüşü adrenalin ve keyif dolu anlara sahne oldu. BOM Akademi tarafından bu yıl 7.’si gerçekleştirilen etkinlikte; buz kalınlığı 40 santimetreyi aşan Çıldır Gölü üzerinde Temel Eğitim, Drift ve Yarış pisti olmak üzere toplam 3 parkurda sürüş gerçekleştirildi.

YÜKSEK PERFORMANSLI OTOMOBİLLER

BOM Akademi eğitmenleri eşliğinde hem standart kış lastikleri hem de çivili yarış lastikleri ile otomobillerin ekstrem kış koşullarındaki kabiliyetlerini test etme fırsatı bulan katılımcılar adrenalini yüksek anlar yaşadı. BMW’nin yüksek performanslı otomobillerini içeren BMW M ailesinden; BMW M8 Competition Coupé, BMW M4 Competition Coupé ve BMW M240i xDrive Coupé modelleri ile birlikte BMW 420i Coupé, BMW 320i ve MINI Countryman ALL4 JCW modelleri ile de sınırların zorlandığı aktivite eğitici olduğu kadar eğlenceli bir atmosferde gerçekleşti.