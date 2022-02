Hyundai TUCSON, “Uncharted” adlı filmde rol alıyor. Özel olarak hazırlanan TUCSON, filmdeki maceraya ayak uydurarak tüm hünerlerini gösteriyor.

Amerika başta olmak üzere satışa sunulduğu tüm pazarlarda önemli satış başarısı gösteren Hyundai TUCSON, şimdi de bir Hollywood filmi olan Uncharted rol alarak tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Hyundai ve Sony Pictures işbirliği kapsamında rol alan TUCSON, filmde Nathan Drake adıyla performans sergileyen ünlü aktör Tom Holland tarafından kullanılıyor. Aynı zamanda, 60 saniyelik TV reklamlarında da rol alan Hyundai TUCSON, böylelikle çok yönlü yeteneklerini ve fütürist tasarımını stratejik bir şekilde gözler önüne seriyor.

BAŞROLLERDE TOM HOLLAND VE MARK WAHLBERG VAR

Sony Pictures’ın aksiyon-macera türündeki filminin kökleri aslında Naughty Dog’un popüler PlayStation video oyunu “Uncharted”a dayanıyor. Art Marcum ve Matt Holloway tarafından senaryosu yazılan filmin yönetmenliğini ise Ruben Fleischer üstleniyor. Başrollerde ise Spider-Man No Way Home’dan tanıdığımız Tom Holland ve Mark Wahlberg var. Aynı zamanda, Antonio Banderas ve Tati Gabrielle de filmde yardımcı karakterler olarak rol alıyor.

TUCSON AKSİYONA ÖZEL MODİFİYE EDİLDİ

Filmde hırsız karakteriyle oynayan Nathan Drake (Tom Holland), 500 yıl önce Ferdinand Magellan’ın kaybettiği bir serveti kurtarmak için deneyimli hazine avcısı Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) tarafından işe alınıyor. İkili için bir soygun olarak başlayan macera, hazinenin kendisine ve ailesine olduğuna inanan Moncada’nın da (Antonio Banderas) işe karışmasıyla adeta bir yarışa dönüşüyor. Filmdeki aksiyona ve özel sahnelere uyması için modifiye edilmiş bir TUCSON kullanılıyor. “Beast” adı verilen bu konsept, dişli arazi lastikleri, yükseltilmiş süspansiyonları, genişletilmiş tamponları ve plastik gövde parçalarıyla son derece heyecan verici görünüyor. Filmde TUCSON Beast’e ek olarak Genesis’in G80, G90 ve GV80 gibi popüler modelleri de eşlik ediyor.

HAZİNE AVCISI OLMAYA HAZIR

Hyundai Motor Company Global Pazarlama Başkan Yardımcısı ve Müşteri Deneyimi Bölüm Başkanı Thomas Schemera, stratejik ortaklıkla ilgili olarak şunları söyledi. “Sony Pictures’ın son filminde amacımıza uygun şekillerde TUCSON ve Genesis modellerimizi sergilemekten dolayı büyük heyecan duyuyoruz. Çünkü TUCSON, bir hazine avı macerasına tüm yetenekleriyle hazır bir SUV. Uncharted ise dünya çapında milyonlarca hayranı olan bir video oyunuydu ve şimdi de beyaz perdeye aktarıldı. Biz de Hyundai markası olarak bu maceraya ortak olduk ve yeni araçlarımızın yeteneklerini ve teknolojilerini yaratıcı bir şekilde izleyenlerle paylaşmak istedik. Spider-Man: No Way Home ile yakın zamanda yaptığımız işbirliğinde IONIQ 5 ve TUCSON’u filmde görmüştük. Bu, her iki modelimiz için muazzam bir başarıydı ve şimdi de Uncharted ile zirveye oynamak istiyoruz”. Hyundai, eleştirmenlerce de çok beğenilen Akademi Ödüllü animasyon filmi “Spider-Man: Into the Spider”ın devamı olan “Spider-Man: Across the Spider-Verse” ile entegrasyon iletişim çalışmalarına devam edecek.