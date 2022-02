Kış lastiği otomobillere de uygulanmalı devlet teşvik vermeli

Kış lastiği otomobillere de uygulanmalı. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde etkili olan kar yağışları, sürücüler için çileye dönüştü. Sadece 2 gün içinde 500’den fazla kazanın yaşandığı İstanbul’da, kazaların önemli bir bölümüne, yaz lastiği ile trafiğe çıkan araçlar sebep oldu. Kış lastiğinin kış aylarında gerekliliğine dikkat çekerken, çağrıda bulunan Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem “Sürücüler yükselen döviz kurları sebebiyle fiyatları çok büyük tutarlara ulaşan kış lastiklerini satın almakta zorluk çekiyor. Kış lastiklerinde KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi ve bir otomobilin ihtiyacı olan 4 kış lastiğinin satın alınması durumunda direk vatandaşın cebine belirli bir tutarla devlet teşviki gerçekleştirilmesi gerekiyor” dedi.

Kış lastiği otomobillere de uygulanmalı. Aşin Otomobil, geçtiğimiz günlerde İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışıyla ilgili önemli değerlendirme ve çağrılarda bulundu. Kar yağışlarında kazaya karışan ve servise gelen tüm araçların kış lastiğinden yoksun olduğuna dikkat çeken Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, 7 derecenin altındaki her hava sıcaklığında mutlaka kış lastiği kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Özellikle lüks otomobillerin birçoğunun arkadan itişli olduğuna ve karlı zeminde hareket kabiliyetlerinin yaz lastikleriyle sıfıra indiğini söyleyen Erdem, lastik fiyatlarının lüks otomobil sahipleri için dahi çok yüksek seviyelere ulaştığını söyledi.

KDV’NİN YÜZDE 1’E İNMESİ GEREKİYOR

Kış lastiği kullanımının sadece bireysel araç sahiplerinin hayatını değil, trafikte seyir halindeki tüm sürücülerin sosyal ve ticari hayatını etkilediğini ifade eden Erdem “Kar yağışında trafiğin sıkışmasına sebep olan ya da kaza yapan araçlar, yaz lastiğiyle çıktıkları için, kış lastiği kullanan diğer sürücüler de bu durumdan olumsuz etkileniyor. Kış lastiği bir lüks değil ihtiyaç, hatta tüm illerde binek otomobillerde de zorunlu kılınmalı. Fakat yüksek döviz kuru sebebiyle artık bir takım kış lastiği almak için 5 bin TL ile 40 bin TL arasında bir bütçeyi gözden çıkarmak zorundayız. Sürücülerin imtina etmesindeki başlıca sebep maliyet. Oysa devlet eliyle belirli tutarlarda teşvikler yapılması, KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi, trafik kazalarını minimum seviyeye getirecektir.” şeklinde konuştu.

MİLLİ SERVET NİTELİĞİ TAŞIYOR

Öte yandan trafikteki her aracın milli servet niteliği taşıdığını hatırlatan Erdem “Sokaktaki her araç bizler için milli servettir ve yapılan her kaza, ekonomimize ekstra bir yük anlamına geliyor. Diğer yandan ulaşımın aksaması, tüm ticari faaliyetlerin de sekteye uğramasına sebep oluyor ve birkaç günde ülkemize maliyeti yüzlerce milyon TL’yi buluyor. Bir sonraki kar yağışlarında İstanbul’da benzer manzaralarla karşılaşmamayı temenni ediyoruz.” açıklamasını yaptı.