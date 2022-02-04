Otomobil ve taşıt kredilerinde faiz düşecek mi taksit sayısı artacak mı? Bu yüzden yeni bir düzenleme yapılacağı konuşuluyor.

Otomobil ve taşıt kredilerinde faiz düşecek mi taksit sayısı artacak mı? Sektörün en büyük sorunlarından biri olan taşıt kredileri, oranları oldukça yüksek. Aynı zamanda taksit sayıları da oldukça düşük. Bu yüzden yeni bir düzenleme yapılacağı konuşuluyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, otomobil kredilerinde tutarın artırılacağına işaret ederek, taksit sayısının artırılması ile ilgili de görüşmelerin yapılacağını söyledi.

SEKTÖR VADELERİN UZATILMASINI İSTİYORDU

Türkiye’de araç pazarı son kur krizinin ardından yükselen fiyatlar ve sıkılaşan finansman koşullarıyla yavaşlarken, otomotiv sektörü kredi tutarlarının ve vade süresinin uzatılmasını istiyordu.

ARTACAK TAKSİT SAYISI YERLİ MODELLERE YARIYACAK

Mehmet Ali Akben özel bir televizyon kanalında, yerli otomobilin çıkışıyla otomobil kredileri konusunda artırım olacağını belirterek şunları söyledi: “Otomobil tarafında da güncelleyeceğimiz rakamlar var. Orada bizim teşvik ettiğimiz bir alan var. İthal araçlar tarafında değil de biraz daha yerli araçlar tarafında kredi tarafı daha etkin olsun. Yerli otomobilimiz de çıktığında bir güncelleme yapacağız. Güncelleme ile birlikte orası biraz daha rahatlayacak.”

KREDİ ALABİLME ORANLARI ARTACAK

“120,000, 300,000, 750,000 diye dilimler var. O dilimlerde bir güncelleme yaparak, diyelim ilk dilim 120,000. 120,000 %70’ini kredi alabiliyorlar. Onları güncelleyeceğiz.” Akben ayrıca taksit sayısının artırılması ile ilgili de görüşmelerin yapılacağını ifade etti.

BU ORANLARLA KREDİYE BAKAN BİLE YOK

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine rağmen, taşıt kredileri aynı oranda düşmedi. Yüzde 14 olan politika faizine rağmen bugün 200 bin liralık bir taşıt kredisi çekmek isteyen tüketici yıllık yüzde 24’ü aşan bir bedel ödemek zorunda kalıyor. Maksimum 24 ay olan vade de aylık ödemeler 11 bin lirayı aşıyor. Tabi bir de nakit verilecek kısım var. 400 bin liralık bir otomobil için 200 bin lira da nakit ödemesi yapılması gerekiyor. Bu fiyata hemen hemen artık alt sınıf bir otomobil alınabiliyor.

Fakat bakıldığında bu sınıfta neredeyse orta sınıfın bile otomobil isteği hayal olmaktan öteye gidemiyor. 2021’in 3 ve 4’üncü çeyreğinde taşıt kredilerinde tablo oransal olarak 0’ın altına düştü. Taşıt kredilerine yönelik talepte önceki dönemde görülen azalış, 2021 yılının son çeyreğinde de devam etti. Bu kredi türünde krediler üzerindeki vergi ve benzeri yükler, diğer bankalardan sağlanan krediler, diğer finansman kaynakları ve finansman ihtiyaçları talebi azaltıcı yönde etkileyen faktörler oldu. 2022 yılının ilk çeyreği için beklenti talebin azalmaya devam etmesi yönünde.