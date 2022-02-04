Kia 2022 Şubat kampanyası. 2022 yılına kampanyalar ile başlayan Kia, şubat ayında da cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Sportif, ikonik dış tasarımı ve benzersiz karakteriyle dikkat çeken Picanto modelinde 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,29 faiz avantajı sunan Kia; Rio, Stonic ve Bongo modellerini 70 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,29 faiz avantajıyla otomobilseverlerle buluşturuyor. Kia; Ceed HB, Ceed SW ve XCeed’i ise 90 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,29 faizle meraklılarıyla buluşturuyor.

Kia 2022 Şubat kampanyası. Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Kia, şubat ayına özel hazırladığı fırsatlarla tüketicilerine avantajlı seçenekler sunuyor. Kampanyalar çerçevesinde Picanto, Stonic, Rio, Bongo, Ceed HB, Ceed SW ve XCeed avantajlı fiyat ve donanım seçenekleri ile yeni bir Kia sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

PICANTO 12 AY YÜZDE 1,29 FAİZ

Kompakt ve dinamik görünümü ile sınıfının çok daha ötesinde bir konfor sunan ve A segmentinin lideri olan Picanto, 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,29 faiz fırsatı ile yolculuğa yepyeni bir deneyim getirerek şehrin tadını çıkarmak isteyenlerle buluşuyor.

KIA MODELLERİNDE FAİZ ORANLARI

Modern, yenilikçi çizgileri ve yüksek taşıma kapasitesiyle fark yaratan Rio, B SUV sınıfında dinamik ve ödüllü tasarımıyla dikkat çeken Stonic ve ticaretin bel kemiği Bongo; 70 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,29 faiz ile güç ve heyecan tutkunlarına sesleniyor.

Rekabetçi yakıt tüketimiyle C hatchback segmentinin güçlü modelleri arasında yer alan Ceed HB, Ceed SW ve uygun yüksekliği ve güçlü motoru ile SUV keyfini yaşatan XCeed ise 90 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,29 faiz fırsatı ile meraklılarını Kia yetkili satış noktalarına davet ediyor.