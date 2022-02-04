Opel’de elektrikli dönüşüm başlıyor

Alman üretici Opel, elektrifikasyon stratejisini odak noktasında tutmaya devam ediyor. 2021 yılını başarılarla tamamlayan marka 2022’den itibaren Combo Life, Vivaro Combi ve Zafira Life modellerini sadece elektrikli olarak sunmaya başlayacak. Bunun yanı sıra, 2024 yılından itibaren her Opel modelinin bir elektrikli versiyonu olacak. 2028 yılından itibaren ise marka, Avrupa’da sadece elektrikli otomobillerle tutkunlarının karşısına çıkacak.

Opel, yeni yılda da elektrikliye geçiş hamlesini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Tüm hafif ticari araç ürün gamı dahil olmak üzere, 11 Opel modeli 2022’nin ortalarına kadar elektriklenecek. Opel, emisyonsuz ürün gamına giden yolda bazı modellerini sadece elektrikli versiyonlarıyla pazara sunmaya hazırlanıyor. Opel tutkunları Combo Life, Vivaro Combi ve Zafira Life modellerini sadece elektrikli olarak sipariş edebilecekler.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Opel CEO’su Uwe Hochgeschurtz, “Elektrikliye bir alternatif yok. Opel, gelecekte çevre dostu yenilikleriyle dikkatleri daha da fazla üzerinde toplayacak. Son derece hızlı bir değişim içindeyiz ve 2024 yılından itibaren istisnasız her Opel modelinin elektrikli bir versiyonunu sunacak olmamız da bu değişimin göstergelerinden biri. Ek olarak, Crossland ve Insignia modellerinin yeni versiyonları da yakında elektrikli olacak. Taahhüdümüz gayet net; 2028 yılından itibaren Avrupa’da sadece elektrikli modellerimizi piyasaya sunacağız” dedi.

Opel ailesi elektrikleniyor

Önümüzdeki aylarda satışa sunulacak olan Opel Astra’nın yeni nesli, Rüsselsheim merkezli markanın elektrikliye geçiş hamlesinin temel taşı olacak. Eylül 2021’deki tanıtımın ardından, yeni Astra ilkbaharda müşterilerle buluşacak ve satışa sunulduğu ilk andan itibaren şarj edilebilir hibrit versiyonu bulunacak. 2023 yılında ise tamamen elektrikli Astra-e ürün gamını tamamlayacak. Alman üreticinin sıfır emisyonlu ürün gamı şimdiden minik Opel Rocks-e’den büyük hacimli ticari Opel Movano-e’ye kadar uzanıyor.

Opel Combo-e Life ve Opel Zafira-e Life, yer aldıkları segmentlerde en başarılı elektrikli modeller olarak dikkat çekiyor. Her iki MPV de 100 kW/136 hp elektromotorla yollara çıkıyor. Combo-e-Life, 50 kWsa lityum iyon bataryasıyla 280 kilometreye kadar menzile ulaşabiliyor. Ayrıca halka açık DC hızlı şarj istasyonunda batarya, 0’dan yüzde 80’e sadece 30 dakikada şarj edilebiliyor. Opel Zafira-e Life ise 230 kilometre menzil için 50 kWsa lityum iyon batarya; 330 kilometreye kadar menzil için ise 75 kWsa batarya arasında seçim yapılabiliyor.

Hidrojen teknolojisiyle 400 kilometreden fazla menzil

Opel, şarj edilebilir hibrit ve batarya elektrikli modeller dışında ayrıca bir şarj edilebilir yakıt hücreli elektrikli araç da sunuyor. Vivaro-e HYDROGEN, “2021 Yılının Uluslararası Vanı” seçilen güncel batarya elektrikli Opel Vivaro-e’yi esas alıyor. Yeni versiyon, 400 kilometreden fazla (WLTP) sürüş menzili sunabiliyor. Üretim hattından çıkan ilk Opel Vivaro-e HYDROGEN, Alman ev aletleri üreticisi Miele’nin filosunda emisyonsuz olarak çalışmaya başlayacak.

Karbon ayak izi sıfırlanıyor

Opel, sadece modelleri ve motor seçenekleri ile CO2’siz bir geleceğe doğru ilerlemiyor. Marka bunu aynı zamanda tesisleriyle de uyguluyor. Opel ve Stellantis, bu yıl Kaiserslautern’de batarya hücresi üretimi için giga fabrika kurma planları ile önemli bir adım attı. Rüsselsheim’daki proje ile Opel’in genel merkezi gelecekte Stellantis için yeşil bir kampüse dönüşecek.