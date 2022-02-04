Honda 2022 Şubat kampanyası başladı. Civic için kredi kampanyası Şubat ayında da devam ediyor. Honda Civic Sedan’ın tüm ECO donanım paketlerinde geçerli olan kampanya kapsamında; Premium ECO donanım paketine özel 486 bin 150 TL’den başlayan fiyatlar veya 120 bin TL’ye kadar kredi kullanımına faizsiz 15 ay taksit imkanı sağlanıyor.

Honda 2022 Şubat kampanyası başladı. Honda mühendisliği ile yenilenen ve sürüş dinamikleri güçlenen yeni Civic Sedan modellerine özel kredi kampanyası Şubat ayında da otomobil sahibi olmak isteyenleri bekliyor. Modern dış tasarımı ve retro iç tasarımının yanı sıra sürüş keyfiyle de öne çıkan 1.5L VTEC Turbo ECO LPG’li motora sahip Civic Sedan modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında;

HONDA CİVİC PREMİUM ECO FİYATI

Civic Premium ECO donanım paketi 486 bin 150 TL’den başlayan fiyatı veya 120 bin TL’ye kadar kredi kullanımına faizsiz 15 ay taksit imkanıyla sunuluyor. Ayrıca Elegance ECO ve Executive+ ECO donanım paketlerinde ise 100 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde 0.99 faiz oranı ile 15 ay vadeli ödeme seçeneği bulunuyor.