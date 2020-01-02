KOMPAKT SUV’A FRANSIZ KALMADI

Citroen’in yeni SUV modeli C5 Aircross, heybetli tasarımıyla dikkat çekiyor. C5 Aircross, yorumları hakkında detaylar, şöyle güçlü dizel motoru ve zengin donanım listesiyle dikkat çekiyor. 8 ileri otomatik şanzımanla otomobil binekler kadar düşük tüketim vadediyor.

OTO GÜNDEM TEST MERKEZİ

Otomotiv tarihinin önemli oyuncularından Citroen, son dönemde başlattığı SUV atağını, yeni C5 Aircross modeliyle test konuğumuz oldu. Markanın Aircross ismini verdiği yerden yüksek modellerin en büyüğü olan C5 Aircross, kaslı görünümü, yüksek konfor iddiası ve renkli tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu ayki misafirlerimizden olan yeni C5 Aircross, bize küçük hacimli dizel motoru ve 8 ileri otomatik şanzımanıyla konuk oldu.

AİRBUMP İSİMLİ KORUYUCU BARLAR

Markanın yeni yüzüyle şekillendirilen araç, yüksek kaputu, geniş çamurlukları ve heybetli tasarımıyla kompakt bir SUV’nin nasıl görünmesi gerektiğini gözler önüne seriyor. Test konuğumuz olan Citroen C5 Aircross Markanın Airbump isimli koruyucu barlarıyla şekillendirilen yan bölümde şık jantlar, C şeklindeki c sütunu kaplaması, 3 boyutlu arka far grubu, ön ve arkadaki arazi araçlarını andıran tampon altı kaplamalarıyla dikkat çekici bir görünüme sahip.

Açılır panoramik cam tavan ve şık tavan rayları da yine sportif detaylar arasında. Aracın iç tasarımı da dışı gibi kendine özgü. Dikey konumlu havalandırma ızgaraları, 12.3 inçlik ekrana sahip kişiselleştirilebilir dijital göstergeler, bolca eşya gözü ve kaliteli döşemeler son derece şık bir ambians oluşturuyor. Araçta neredeyse her yerde yumuşak dokulu kaplamalar kullanılıyor.

BAGAJ 720 LİTREYİ BULUYOR

Marka yeni araçta, Advanced Comfort programına yer veriyor. Progressive Hydraulic Cushions süspansiyon sistemi, Advanced Comfort koltuklar ve kolayca katlanan bağımsız 3 arka koltuk gibi birçok özellik kullanışlı ve konfor odaklı donanım sunuluyor. Sınıfının en konforlu otomobillerinden olan C5 Aircross, son derece ferah bir yaşam alanı sunuyor. Aynı genişlik, bagaj konusunda da geçerli. Koltukların konumuna göre 580 litre ile 720 litre arasında değişen bagaj hacmi sınıfının en iddialılarından. Vites kolunun yanında yer alan Grip Control Sistemi, aracın asfalt dışında da daha kolay ilerleyebilmesini sağlıyor. Bu sistemin yer aldığı modellerde lastikler de M+S (çamur+kar) tipinde sunuluyor. Bu sayede aracın yerden 230 milimetre olan yüksekliği de daha işlevli hale geliyor.

ORTALAMA TÜKETİMİ 4.2 LİTRE

Araçta kullanılan 1.5 litrelik dizel ünite, 130 beygir güç ve 300 nm tork üretiyor. 1505 kilogramlık otomobile yeterli performansı sağlayan motor, 8 ileri otomatik şanzıman sayesinde oldukça esnek yapıda. Gücünü ön aksa ileten motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate 10.6 saniyede ulaştırıyor. Saatte 188 kilometrelik maksimum hız da beklentileri karşılıyor. Dizel ünitenin tüketim değerleri de oldukça iddialı. Fabrika verilerine göre ortalama tüketim 4.2 litre. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan ortalamaysa 5.4 litre oldu. Donanım listesi oldukça uzun tutulan otomobil, sınıfının en iyi fiyat/performans sunan modelleri arasında yer alıyor.