Citroen e-Jumpy yılın van modeli seçildi

Citroen, 2019 yılında ödül alan Berlingo Van’ın ardından şimdi de e-Jumpy ile “2021 Yılının Uluslararası Van”ödülüne sahip oldu. Jumpy’nin elektrikli versiyonu profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan son derece pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Citroen e-Jumpy, sunmuş olduğu niteliklerle, Hafif Ticari Araçlar (HTA) konusunda uzman 24 bağımsız gazeteci ve dergi editöründen oluşan jüriyi ikna etti. I-VOTY jürisi üyeleri tarafından oylanan, Jarlath Sweeney başkanlığındaki ödül, enerji geçişine odaklanan ve profesyonel kullanıcılara hitap eden çözümlerin önemine dikkat çekiyor. Citroën bu önemli ödülü bugüne kadar altı kez alarak ciddi bir rekoru elinde bulunduruyor.

Almış oldukları ödülü değerlendiren Citroën CEO’su Vincent Cobée: “ë-Jumpy’ye verilen 2021 Yılının Uluslararası Vanı ödülü bizleri çok gururlandırdı. Jumpy’nin elektrikli versiyonu, içten yanmalı kardeşi ile aynı temel özellikleri korurken, üstün sürüş konforu ve yüksek elektrikli sürüş menzili ile profesyonellere kentsel ve kırsal alanlarda mobil olmak için yenilikçi ve pratik bir ulaşım çözümü sunuyor. Yeni ë-Jumpy, Citroën’in ticari müşterilerinin beklentilerini karşılayan özel çözümler tasarlama stratejisine sadık bir ürün. Amacımız, ürün ve hizmetlerimizde yenilikçi olmak, onların hayatını kolaylaştırmak ve onlara rahatlık sağlamak. Uzmanlardan oluşan bir jüri tarafından verilen bu ödül, bu model için belirlemiş olduğumuz ticari hedeflere ulaşmamıza yardımcı olacak.” dedi.

Ë-JUMPY’Yİ BAŞARIYA GÖTÜREN NİTELİKLER

Yeni Citroën ë-Jumpy, elektrikli bir aracın avantajlarının yanı sıra karakter, boyut, yükleme alanı ve taşıma kapasitesi açısından içten yanmalı versiyonun tüm avantajlarını da kullanıma sunuyor.

MENZİLİ 230 KM’DEN BAŞLIYOR

Kullanıcı günlük iş akışı için ihtiyacı olan sürüş menzilini seçebiliyor. WLTP döngüsünde 50 kWh batarya ile 230 km menzile sahip. 75 kWh batarya ile 330 km olmak üzere farklı kullanım alanlarının günlük gereksinimlerini karşılayan iki farklı seçenek sunuluyor. Şehir merkezlerine erişim özgürlüğü sunan kompakt van aynı zamanda uzun sürüş menziline olanak tanıyor.

MAKSİMUM 130 KM\S HIZA ULAŞIYOR

Gürültü ve titreşimden arındırılmış sürüş karakteristiği sayesinde üstün sürüş konforu sunuyor. Yeni Citroën ë-Jumpy, 100 kW gücündeki elektromotoruyla ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücüne sahip. Maksimum 130 km/s hıza ulaşabiliyor.

30 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ

ë-Jumpy ev (standart 8A sokete sahip mod 2 kablo veya 16A Green’Up gelişmiş soket), özel veya halka açık şarj istasyonları (32A mod 3 kablo ile Wallbox) veya bataryanın %80’ini sadece 30 dakikada şarj eden halka açık hızlı şarj istasyonları olmak üzere farklı yöntemlerle şarj edilebiliyor.

1.2 TONLUK YAŞIMA KAPASİTESİ

ë-Jumpy, içten yanmalı versiyonun kullanım özellikleri ve niteliklerinin tamamını sunuyor. 1,90 metre tavan yüksekliği ile tüm kapalı otoparklara erişim imkanı sunan ë-Jumpy, üç versiyon ve üç farklı gövde uzunluğu ile sunuluyor. 6,6 m3’e kadar hacim, 1.275 kg taşıma kapasitesi, çamurluklar arasında 1,25 m’lik genişlik olmak üzere yükleme kapasitesi ve yükleme hacimleri içten yanmalı versiyon ile aynı.

Citroën, müşterilerine pratik çözümler sunma arzusunun yanı sıra ticari araçlar konusundaki uzmanlığını bir kez daha kanıtladı. İçinde bulunduğumuz enerji geçiş döneminde, yeni Citroën ë-Jumpy profesyoneller için ideal bir mesai arkadaşı olarak öne çıkıyor. Citroën ë-Jumpy, Jumpy’nin denenmiş ve test edilmiş niteliklerini bir elektromotorun avantajlarıyla birleştirerek daha fazla rahatlık, konfor, hareket özgürlüğü ve daha düşük işletme maliyetleri sunuyor.