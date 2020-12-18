Yeni Opel Vivaro-e modeline ödül

Yeni Opel Vivaro-e, 24 hafif ticari araç gazetecisi ve yayıncısından oluşan uzman juri üyeleri tarafından IVOTY ödülüne layık görüldü. 2019 yılında da Combo modeli ile IVOTY ödül almıştı.

Yeni Opel Vivaro-e, 24 hafif ticari araç gazetecisi tarafından IVOTY (International Van of the Year) ödülüne layık görüldü. Opel, 2019 yılında da Combo modeli ile IVOTY ödülüne layık görülmüştü. Böylelikle Alman Devi Opel, art arda, iki yılda iki IVOTY ödülünün sahibi oldu. Opel, hafif ticari araçta elektrikliye geçişiyle, Vivaro-e’nin ardından önümüzdeki sene elektrikli Combo ve Movano modellerini satışa sunmayı planlıyor. Yeni Opel Vivaro-e, 2021 Yılın Uluslararası Vanı (IVOTY) seçildi.

330 KM MENZİLİ VAR

Üç farklı gövde uzunluğu ve birçok gövde tipiyle üretilen batarya elektrikli Vivaro-e, profesyonellere, ödün vermeden sıfır emisyonlu ulaşımın olanaklarından yararlanma imkanı sunuyor. Vivaro-e müşterileri kullanım gereksinimlerine bağlı olarak iki farklı lityum-iyon bataryadan birini seçebiliyor. 75 kWh kapasiteli batarya WLTP döngüsüne göre 330 kilometre elektrikli menzile sahip. 50 kWh kapasiteli batarya 230 km elektrikli menzil sunuyor.

ELEKTRİKLİ GEÇİŞE ÖNCÜLÜK EDİYOR

“Yeni Vivaro-e’nin 2021 Yılın Uluslararası Vanı seçilmesi bizleri gururlandırdı.” diyerek değerlendirmesine başlayan Opel CEO’su Michael Lohscheller devam etti: “Hafif ticari araç dünyasında hayal edilebilecek bu en büyük ödül için IVOTY jürisinin uzmanlarına çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Vivaro-e, ait olduğu segmentin standartlarını yeniden belirliyor ve Opel’in hafif ticari araç portföyünün elektrikliye geçişine öncülük ediyor. Önümüzdeki sene, Combo ve Movano modellerimizin elektrikli versiyonlarını ürün gamımıza dahil edeceğiz. Bu da 2021 yılının sonundan itibaren ürün gamımızın tamamen elektrikli olması anlamına geliyor. Ürün gamında altıdan fazla batarya elektrikli veya hibrit araç olan Opel, ürün gamının tamamı ile büyük bir hızla elektrikliye geçiş yapıyor. 2024 yılına kadar tüm binek ve hafif ticari araçlarımızın elektrikli versiyonlarına sahip olacağız.”

GROUPE PSA PLATFORMUNDA ÜRETİLİYOR

Groupe PSA’nın EMP2 platformundan yararlanan Vivaro-e, IVOTY jürisi tarafından da taktir edildiği üzere, son derece kapsamlı sürüş destek sistemlerine sahip olan bir van. Vivaro-e, yükseltilmiş gösterge ekranı dışında şeritte kalma yardımcısı, kapsamı genişletilmiş trafik işareti tanımlama sistemi, yorgunluk uyarı sistemi, önden çarpışma uyarı sistemi ve otomatik acil durum fren sistemi gibi özelliklere sahip. Daha önceki yıllarda Opel; 1999 yılında Astra Van, 2002 yılında ilk nesil Vivaro ve 2019 yılında Combo modeli ile Yılın Uluslararası Vanı ödülünü, üç kez daha kazanmıştı.