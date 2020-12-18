Borusan Otomotiv ikinci el aralık 0 faiz kampanyası

Borusan Otomotiv ikinci el, belirli modellerde sunduğu Aralık ayına özel 12 ay %0 faiz avantajı sunuyor.

İkinci el otomobil satın almak isteyen otomobil tutkunlarını satış noktalarına bekliyor.

Borusan Otomotiv ikinci el, belirli modellerde sunduğu Aralık ayına özel 12 ay %0 faiz avantajı sunuyor. İkinci el otomobil satın almak isteyen otomobil tutkunlarını satış noktalarına bekliyor. Yeni yıla hayallerindeki otomobille girmek isteyenler için faizler sıfırlandı. Borusan Otomotiv İkinci El’in, kredi olanakları ve şartları hakkında detaylı bilgi Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’ndaki Finansal Çözümler Danışmanları’ndan alınabiliyor.

Borusan İkinci El, BMW 1 Serisi, 2 Serisi, 3 Serisi, 4 Serisi, X1, X2, X3 (2017 model yılı ve öncesi),X4, 5 Serisi (F10 gövde), i3, tüm MINI modelleri ve Jaguar XE’de 100.000 TL / 12 Ay / %0 faiz fırsatı sunuyor.

BMW 5 Serisi (G30 gövde), 6 Serisi, 7 Serisi, X3 (2018 model yılı), X5, 8 Serisi, M modelleri, tüm Jaguar (Jaguar XE hariç) ve Land Rover modelleri de sunulan 150.000 TL / 12 Ay / %0 faiz fırsatıyla Borusan Otomotiv İkinci El satış noktalarında tutkunlarını bekliyor.

Kullanılmış otomobil almak isteyenlerin pek çok farklı marka ve modeldeki otomobilleri online olarak inceleyebildiği ikinciel.borusanotomotiv.com adresinde bir form aracılığıyla beğenilen otomobiller hakkında daha detaylı bilgi alınabiliyor. Beğendiği otomobili satın almak isteyenler otomobili site üzerinden rezerve de edebiliyor.